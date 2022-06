Sennheiser stellt seinen Kopfhörer Momentum 4 vor

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sennheiser hat einen großen Teaser über die kommenden kabellosen Momentum 4-Kopfhörer veröffentlicht und bestätigt, dass sie im August 2022 erhältlich sein werden.

Der Kopfhörer wird über eine adaptive Geräuschunterdrückung verfügen, die sich an den Geräuschpegel in der Umgebung anpasst, und mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 60 Stunden aufwarten.

Laut Sennheiser verfügt der Momentum 4 über 42-mm-Treiber, die von audiophiler Hardware inspiriert sind und für einen etwas natürlicheren Klang zur Vorderseite der Ohren hin abgewinkelt sein sollen.

Es klingt auch so, als hätte man an den Mikrofonen der Kopfhörer gearbeitet, um die Sprachaufnahme für die Qualität von Anrufen und Gesprächen mit einem intelligenten Assistenten Ihrer Wahl zu verbessern.

Beste Kopfhörer-Angebote für den Black Friday 2021: AirPods, Bose, Beats, Sony-Schnäppchen von Cam Bunton · 15 Juni 2022

Das sind ziemlich viele Details für einen Kopfhörer, den wir noch gar nicht gesehen haben. Das obige Bild von Sennheiser bestätigt jedoch, dass zumindest der Kopfbügel des Kopfhörers wieder aus Stoff gefertigt sein wird.

Auch die Ohrpolster werden anscheinend mit Kunstleder überzogen sein, um einen luxuriösen Tragekomfort zu gewährleisten.

In der Ankündigung ist auch ein Bild einer Stofftasche zu sehen. Das ist also eindeutig das Thema, mit dem es sich beschäftigt, in Übereinstimmung mit dem beeindruckenden Momentum True Wireless 3, den wir Anfang des Jahres getestet haben.

Schreiben von Max Freeman-Mills.