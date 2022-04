Sennheiser unveils Momentum True Wireless 3 earbuds

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sennheiser hat mit den Momentum True Wireless 3 Ohrhörern ein Update seiner kabellosen Spitzen-Ohrhörer angekündigt, das sich bereits angedeutet hatte. Jetzt sind sie offiziell und zeigen einen ziemlich neuen Look.

Zumindest die Ohrhörer selbst sehen anders aus, während das Gehäuse weitgehend gleich geblieben ist, immer noch mit einem schönen Gewebe, das gut in der Hand liegen sollte.

Im Vergleich zum Momentum 2 sehen die Ohrhörer runder und durchgehender aus und haben keine kontrastierenden Metalloberflächen mehr an der Außenseite der einzelnen Knospen, sondern sind stattdessen komplett in Schwarz gehalten.

Es ist schon ein paar Jahre her, dass das letzte Paar Momentum-Ohrhörer auf den Markt kam. Wir sind also gespannt, ob Sennheiser den bereits sehr beeindruckenden Klang dieses Sets noch verbessert hat.

Im Gegensatz dazu war die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) des letzten Paares nicht sehr wirkungsvoll, so dass dies ein weiterer Bereich ist, in dem Sennheiser möglicherweise einige Vorteile herausholen konnte. Die neuen Kopfhörer verfügen über eine adaptive Geräuschunterdrückung, die auf den Umgebungslärm reagieren soll.

Die Gesprächsqualität dürfte sich dank der neu gestalteten und erweiterten Mikrofonanordnung auf jedem Ohrhörer verbessern, was die meisten Nutzer begrüßen werden.

Die Akkulaufzeit erhöht sich von etwa sechs auf sieben Stunden, was immer noch in etwa dem entspricht, was man erwarten würde. Die Ohrhörer werden 219,99 £ bzw. 249,90 € kosten, wenn sie am 10. Mai 2022 auf den Markt kommen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.