(Pocket-lint) - Wir waren von den Sennheiser Momentum True Wireless 2 Ohrhörern begeistert, als wir sie im Jahr 2020 getestet haben. Wir waren sogar der Meinung, dass sie zu den am besten klingenden kabellosen Ohrhörern gehörten, die damals erhältlich waren.

Jetzt, ein paar Jahre später, und angesichts einer stärkeren Konkurrenz als je zuvor, sagt Sennheiser, dass die dritte Generation der kabellosen Momentum-Kopfhörer im April offiziell angekündigt werden soll.

Die Nachricht stammt aus einer Online-Präsentation, in der Sennheiser seine neue Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen Sonova erläuterte, das im vergangenen Jahr den Geschäftsbereich Consumer Products von Sennheiser übernommen hat.

In der Präsentation wurden Sennheisers neue Ultra-Premium-In-Ear-Monitore, der IE 600, vorgestellt, aber es wurde kaum etwas über drahtlose Kopfhörer erwähnt.

Sennheiser verriet lediglich, dass die Momentum True Wireless 3 Ohrhörer kurz vor der Ankündigung stehen und dass weitere Produkte in Planung sind.

Es sieht also so aus, als ob wir auf all die pikanten Details noch etwas warten müssen.

Wir hoffen, dass die nächste Generation einen kleineren und ergonomischeren Formfaktor bietet und dabei die hervorragende Klangqualität beibehält.

Verbesserungen bei Sprachanrufen und ANC wären ebenfalls sehr wünschenswert.

Das Momentum True Wireless 2 wurde zu einem Preis von $300 / £279 / €299 auf den Markt gebracht, aber der Preis ist in den letzten Jahren erheblich gesunken.

Es wird interessant sein zu sehen, ob die neuen Ohrstöpsel zu dem niedrigeren, wettbewerbsfähigeren Preis auf den Markt kommen oder wieder auf den ursprünglichen MSRP ansteigen.

Schreiben von Luke Baker.