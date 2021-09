Sennheiser kündigt CX Plus an, erschwingliche TWS-Buds mit ANC

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sennheiser hat ein neues Paar True-Wireless-Ohrhörer angekündigt , um seine erschwinglichere CX-Serie zu ergänzen. Dieses Paar wird als CX Plus True Wireless bezeichnet und fügt der Gleichung aktive Geräuschunterdrückung (ANC) hinzu.

Aus gestalterischer Sicht unterscheiden sie sich kaum von den Vorgängermodellen CX. Es handelt sich im Wesentlichen um dasselbe Knospenpaar, jedoch mit zusätzlichem ANC .

Jeder Ohrhörer verfügt über eine berührungsempfindliche Oberfläche zur Steuerung von Audio und Anrufen, und jeder verfügt über zwei Mikrofone, die Ihre Stimme beim Freisprechen deutlich aufnehmen. Darüber hinaus sind sie voneinander unabhängig, sodass Sie entweder das eine oder das andere verwenden können.

Wenn du einen Ohrhörer herausnimmst, wird deine Musik automatisch angehalten und dann fortgesetzt, wenn du ihn wieder in dein Ohr steckst. Und - mit dem Akku im Etui - erhalten Sie zwischen den Ladevorgängen rund 24 Stunden Musikwiedergabezeit.

Neben der aktiven Geräuschunterdrückung hat Sennheiser Bluetooth 5.2-Unterstützung sowie sowohl aptX als auch aptX Adaptive integriert . Das bedeutet geringe Latenz und hochauflösende Audiofunktionen, die Sie normalerweise nicht in den meisten Modellen dieser Preisklasse erhalten.

Sennheiser sagt, dass die Knospen komfortabel und sicher sind und über die Schutzklasse IPX4 verfügen, sodass sie auch bei leichtem Regen überleben sollten.

Der CX Plus von Sennheiser wird ab dem 28. September in den Farben Schwarz oder Weiß zu einem Preis von sehr günstigen 129 £ in Großbritannien oder 159,90 € erhältlich sein.

