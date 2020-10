Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Prime Day ist endlich da und wie üblich werden bei Amazon die Preise für die neuesten technischen und elektronischen Produkte gesenkt. Wir haben das fünfte jährliche Verkaufsereignis im Auge behalten und beim Sennheiser Momentum 3 eine Preissenkung festgestellt .

Bei unserer Überprüfung der drahtlosen Kopfhörer waren wir beeindruckt. Das hochmoderne Hörerlebnis des Sennheiser Momentum 3 wird von einem wunderschönen Körper aus Edelstahl und Schaffellleder umhüllt.

Die Kopfhörer bieten auch das, was Sie von modernen Kopfhörern erwarten, wie Geräuschunterdrückung und transparente Hörmodi. Sie kommen sogar mit Amazon Alexa, eingebaut. Es gibt eine automatische Kopplung, die das Einrichten zum Kinderspiel macht, und sie verfügen über eine Drei-Tasten-Oberfläche, mit der Sie Ihre Audioerlebnisse einfacher steuern können.

US Prime-Mitglieder können den Momentum 3 für 297 US- Dollar erzielen, 102 US- Dollar weniger als der normale Preis von 400 US-Dollar. Dies ist ein zeitlich begrenzter Lightning-Deal, der bald endet.

Um zu sehen , wie die Kopfhörer an andere drahtlose Kopfhörer, siehe unsere ausführliche Anleitung auf alle verfügbaren Optionen zu vergleichen , hier .

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Schreiben von Maggie Tillman.