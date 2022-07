Samsung Galaxy Buds 2 Pro Preise enthüllt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Samsung seine nächsten kabellosen Ohrhörer während der Galaxy Unpacked-Veranstaltung am 10. August vorstellen wird.

Die Samsung Galaxy Buds 2 Pro werden Teil eines Launch-Lineups sein, zu dem auch das Galaxy Z Fold 4, Flip 4 und die Samsung Galaxy Watch 5 gehören.

Wir haben in letzter Zeit einiges über sie erfahren, darunter auch, wie sie aussehen werden, und zwar durch einen 3D-Render, der online veröffentlicht wurde.

Jetzt scheinen wir auch zu wissen, wie viel Samsung für sie verlangen wird. Zumindest in den USA.

Laut9to5Google werden die Galaxy Buds 2 Pro im Einzelhandel 229,99 US-Dollar kosten - 30 US-Dollar mehr als das Modell, das sie ersetzen.

Das ist ein ziemlicher Anstieg, obwohl Gerüchten zufolge die Galaxy Buds 2 Pro die ersten Ohrstöpsel von Samsung sein werden, die 24-Bit-Audio unterstützen.

Die Google-zentrierte Website will außerdem erfahren haben, dass die Galaxy Watch 5 in den Farben Gold, Grau und Silber erhältlich sein wird, während die erweiterte Version, die Galaxy Watch 5 Pro, in Blau, Grau und Silber erhältlich sein wird.

Die Kopfhörer und Smartwatches werden offiziell auf dem Event am 10. August vorgestellt, das Sie online verfolgen können. Wir werden Sie während der Vorbereitungsphase mit weiteren Informationen versorgen, sowie mit Hands-Ons und den neuesten Nachrichten, sobald diese eintreffen.

