Samsung Galaxy Buds Pro 2 zum Start im August erwartet

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung könnte sich darauf vorbereiten, sein Flaggschiff, die True Wireless Headphones, mit einem Modell der zweiten Generation zu aktualisieren. Die Einführung wird für August erwartet, zusammen mit dem Galaxy Z Fold 4.

Samsung hat in den letzten Jahren mehrere Iterationen von True-Wireless-Kopfhörern entwickelt. Nach einem langsamen Start haben sich die jüngsten Modelle als viel wettbewerbsfähiger und empfehlenswert erwiesen. Die Buds 2, Buds Live und Buds Pro bieten den Nutzern eine ganze Reihe unterschiedlicher Funktionen.

Gerüchten zufolge bereitet Samsung ein Update für die Buds Pro vor. Ob das neue Modell Buds 2 Pro oder Buds Pro 2 heißen wird, bleibt abzuwarten, aber wir halten den letzteren Namen für wahrscheinlicher.

Derzeit ist nicht bekannt, was die Änderungen mit sich bringen werden, aber Leaks haben gesagt, dass sie in die Produktion gehen und dass sie in drei Farben kommen werden - Zenith White, Zenith Bora Purple, Zenith Graphite.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 (Marketingname unklar):

Farben:

Zenith White, Zenith Bora Purple, Zenith Graphite- SnoopyTech (@_snoopytech_) June 12, 2022

Es gibt viele Dinge, die an den Galaxy Buds Pro verbessert werden könnten, um sie zu einem besseren Kopfhörer zu machen. Die Akkulaufzeit könnte verbessert werden und die Geräuschunterdrückung könnte noch viel besser sein.

An den Samsung Galaxy Buds Pro gibt es viel zu mögen: Sie bieten eine hervorragende Geräuschunterdrückung bei Anrufen, die Klangqualität ist gut und die kompakte Form ist schön, aber die aktive Geräuschunterdrückung ist nicht klassenführend.

Das liegt zum Teil an der Passform - wir haben immer wieder festgestellt, dass sie selbst bei optimaler Auswahl der Ohrstöpsel nicht so sicher sitzen wie z. B. die Jabra Elite 85t, die unserer Meinung nach immer noch zu den besten Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung auf dem Markt gehören.

Galaxy Buds Pro 2 / Galaxy Buds 2 Pro (wie auch immer sie heißen mögen) sind heute in Produktion gegangen! - Max Jambor (@MaxJmb) June 11, 2022

Es sieht so aus, als würde Samsung im August 2022 ein großes Launch-Event veranstalten. Die aktualisierten faltbaren Pbones - das Z Fold 4 und Z Flip 4 - werden erwartet und es gibt Gerüchte über die Einführung der Galaxy Watch 5. Außerdem wird ein neues Paar erstklassiger kabelloser Kopfhörer erwartet, auf die man sich freuen kann.

Es wird erwartet, dass die Galaxy Unpacked am 10. August für die Markteinführung stattfinden wird.

Schreiben von Chris Hall.