Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat eine Poke Ball-Hülle mit Pokemon-Motiven für seine kabellosen Galaxy Buds-Kopfhörer angekündigt.

Sie können das Etui auf Samsungs südkoreanischer Website ansehen . Es handelt sich um einneues, nur in diesem Land erhältliches Etui für alle Fans der Pokemon-Reihe. Es funktioniert nur mit den Ohrhörern der Galaxy Buds-Reihe.

Laut Gizmodo handelt es sich um eine limitierte Auflage des Etuis für die kabellosen Galaxy Buds-Kopfhörer. Es ist nicht geplant, es irgendwo anders zu veröffentlichen. Sie kostet 134.000 Won (also etwa 105 Dollar oder 84 Pfund) und enthält Pokemon-Aufkleber, die auf die Hülle geklebt werden können. Pocket-lint weist darauf hin, dass es bei Samsungs Poke-Ball-Hülle einen entscheidenden Nachteil gibt: Es scheint nicht in der Lage zu sein, Ohrstöpsel direkt aufzuladen. Es sieht so aus, als ob Sie die reguläre Ladehülle für Ihre Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro oder Galaxy Buds Live in den Poke Ball stecken müssen.

Samsung

Vergessen Sie nicht, dass Razer im Jahr 2020 eine ähnliche Zusammenarbeit startete. Es stellte leuchtend gelbe kabellose Ohrhörer im Pikachu-Design vor, die sich in einem Poke Ball aufladen ließen.

Die besten Amazon US Prime Day 2021 Angebote: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 21 Kann 2022

Weitere Informationen zu Samsungs Galaxy Buds-Produktreihe und zur Entscheidung, welche Kopfhörer am besten zu Ihnen passen, finden Sie in unserem Leitfaden: Welche sind die besten Samsung Galaxy Buds-Kopfhörer? Pocket-lint hat auch einen Leitfaden zu den besten kabellosen Ohrhörern, die derzeit erhältlich sind: Welche sind die besten kabellosen Kopfhörer?

Schreiben von Maggie Tillman.