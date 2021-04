Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat mit einer bekannten Sneaker-Marke zusammengearbeitet, um eine neu gestaltete Version eines seiner neueren Produkte anzubieten. Lernen Sie die kabellosen Ohrhörer "Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack" kennen.

Dies sind Ohrhörer in Sonderausgabe mit dem klassischen grün-weißen Stan Smith-Logo. Wie SamMobile berichtet hat, starten sie am 7. April um 19:30 Uhr Ortszeit in Südkorea. Sie können auf Kakao oder Samsungs Website gehen, um zu kaufen.

Das gesamte Paket besteht aus dem Galaxy Buds Pro, einer Adidas Originals-Hysteresenhülle und einem Gutschein für den Kauf von Adidas Stan Smith-Turnschuhen. Wenn Sie die kabellosen Ohrhörer mit einem Galaxy-Smartphone koppeln, erhalten Sie ein spezielles Adidas Originals-Sperrbildschirmthema mit benutzerdefinierten Symbolen, Nachrichten und Anrufbildschirmen. Davon abgesehen sind die Knospen genau die gleichen wie die Originale.

In unserem Test des Galaxy Buds Pro haben wir sie als großartige drahtlose Kopfhörer bezeichnet. Das kompakte Design mit einem ordentlichen und kleinen Gehäuse lässt sich leicht in eine Tasche stecken und bietet eine recht gute Akkulaufzeit und Lademöglichkeiten.

Die Entscheidung, welche Kopfhörer Sie kaufen möchten, hängt jedoch davon ab, was für Sie der wichtigste Faktor ist.

Das Galaxy Buds Pro Adidas Originals-Spezialpaket kostet in Südkorea 279.000 KRW (das sind etwa 248 USD oder 178 GBP). Die Hysteresenhülle besteht aus recyceltem Kunststoff, während die Galaxy Buds Pro-Ohrhörer zu 20 Prozent aus Post-Consumer-Materialien bestehen.

Schreiben von Maggie Tillman.