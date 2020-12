Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während sich das vielgerüchtete Samsung-Startereignis im Januar voraussichtlich voll und ganz auf die neue Samsung Galaxy S21- Flaggschiff-Telefonfamilie konzentrieren wird, sollten wir mindestens eine zusätzliche Ankündigung erhalten. Die echten kabellosen Kopfhörer des Samsung Galaxy Buds Pro sind ebenfalls stark in Kürze erhältlich.

In der Tat, so bald, dass sie bereits in einer Vorabversion einer offiziellen Samsung- App für Android vorgestellt wurden.

Der Reddit-Benutzer gamerOmega hat eine APK der Galaxy Buds Pro-App auf den Samsung Galaxy Store-Servern entdeckt, die einige wichtige Funktionen enthüllt. Es enthielt auch Bilder der neuen Ohrhörer in drei verschiedenen Farben - die Sie oben auf dieser Seite sehen können.

Das Galaxy Buds Pro bietet nicht nur eine bessere Technologie zur aktiven Geräuschunterdrückung, sondern auch eine räumliche 3D-Audioverarbeitung, die mit Head Tracking kombiniert wird, um ein umfassendes Erlebnis in verwandten Streams zu ermöglichen.

Sie benötigen jedoch ein unterstützendes Telefon. Der APK-Abriss deutet darauf hin, dass es sich um ein Samsung-Gerät handeln muss, auf dem die One UI unter Android 11 ausgeführt wird.

Es wird eine Spracherkennung geben, die die Lautstärke verringert, wenn erkannt wird, dass Sie ein Gespräch führen.

Zusätzlich zu den Funktionen zeigt die APK, dass jede Knospe eine 61-mAh-Batterie hat, wobei das Gehäuse eine 472-mAh-Batterie enthält. Das sollte viel zusätzlichen Saft für mehrere Aufladungen liefern.

Wir erwarten, dass das Samsung Galaxy Buds Pro am 14. Januar 2021 auf einer Veranstaltung angekündigt wird, die noch bestätigt werden muss.

Schreiben von Rik Henderson.