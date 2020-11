Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt eine ganze Menge echter drahtloser Ohrhörer, zwischen denen Sie wählen können, aber Samsung hat in den letzten Jahren mehr als ein wirklich beeindruckendes Paar hergestellt. Jetzt, für den Black Friday, haben die beiden letzten beiden Ausflüge schöne Rabatte, die eine Überlegung wert sind.

Erstens haben die Galaxy Buds Live, die neuesten Ergänzungen, einen sehr guten Preisnachlass von 30 US-Dollar, was bedeutet, dass Sie sie bei Amazon für 139,99 US-Dollar von 170 US-Dollar erhalten können. In Großbritannien gibt es einen viel klobigeren Preisnachlass von 74 GBP, was 104,99 GBP gegenüber 179,00 GBP bedeutet . Dies sind einige der einzigartigsten Ohrhörer, die wir kürzlich getestet haben.

Zum einen haben sie eine ganz besondere bohnenähnliche Form, die über lange Zeiträume sehr angenehm zu tragen ist. Diese reflektierende Beschichtung macht sie auch sehr schön anzusehen, obwohl wir uns nach Möglichkeit immer noch für die schwarze Farbe entscheiden würden. Geräuschunterdrückung und ein kabelloser Ladekoffer runden das Paket eindrucksvoll ab.

Wenn Sie jedoch Ihre Kosten leicht senken und ein traditionelleres Design und eine traditionellere Passform erhalten möchten, sollten Sie sich die etwas älteren Galaxy Buds + ansehen, die wirklich komfortabel sind und großartig klingen und von der engen Integration mit den Samsung-Handys profitieren, falls Sie eines haben .

Bei Amazon sind es nur noch 109,99 US-Dollar , wodurch Sie 40 US-Dollar gegenüber dem regulären Preis von 149,99 US-Dollar sparen - oder, wenn Sie in Großbritannien sind, 99,00 US-Dollar gegenüber 159,00 US- Dollar . Dies ist eine großartige Wette, wenn Sie etwas möchten, das etwas traditioneller passt, und obwohl sie keine Geräuschunterdrückung haben, macht die Standard-In-Ear-Passform dies weitgehend wieder wett.

In jedem Fall erhalten Sie ein wirklich solides Paar Ohrhörer, die sich hervorragend für den täglichen Gebrauch eignen, und im Fall des Buds Live auch hervorragend für das Training.

Schreiben von Max Freeman-Mills.