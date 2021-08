Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Razer hat seine Hammerhead True Wireless-Ohrhörer mit einem Paar der zweiten Generation aufgerüstet, das aktive Geräuschunterdrückung und Razers proprietäre Chroma-Lichteffekte bietet.

Die Razer Hammerhead True Wireless V2 Earbuds erhalten außerdem eine neue Ladehülle, die die Wiedergabezeit effektiv verdoppelt.

Die Buds selbst bieten bis zu 6,5 Stunden Akkulaufzeit, während das Gehäuse diese um zusätzliche 26 Stunden erweitert – das Vorgängermodell war auf 16 Stunden kombiniert.

Die In-Ears verwenden Bluetooth 5.2 und unterstützen den Ultra-Low-Latency-Modus für Spiele (60 ms). Sie wurden auch für einen besseren, bequemeren Sitz mit Silikon-Ohrstöpseln neu gestaltet.

Jede Knospe enthält einen 10 mm Treiber mit einem Frequenzgang von 20 Hz – 20 kHz.

Der ANC verwendet Feed-Forward-Mikrofone, um Umgebungsgeräusche aufzunehmen, die der digitale Prozessor entfernt.

Sie wiegen 53g.

Du kannst die Chroma-LED-Farbe über eine spezielle Razer Audio-App für Android oder iOS ändern und so das Aussehen je nach Stimmung ändern.

Derzeit sind die Razer Hammerhead TWS V2-Knospen nur in Schwarz erhältlich und kosten 129,99 £ in Großbritannien, 129,99 $ in den USA und 139,99 € in Mitteleuropa.

Du findest sie hier im Online-Shop von Razer und bei anderen autorisierten Händlern.

