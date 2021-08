Was ist THX Spatial Audio, wie funktioniert es und welche Spiele unterstützen es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die THX Spatial Audio-App wurde entwickelt, um den Klang von Kopfhörern oder Gaming-Headsets zu verbessern, indem sie Ihrem Spiel eine verbesserte räumliche Wahrnehmung verleiht.

Ähnlich wie Dolby Atmos für Spiele ist THX Spatial Audio ein zusätzlicher Kauf für Gamer, der Ihrem Audio Software-Level-Optimierungen hinzufügt, um "eine realistische und immersive 360-Grad-Audiolandschaft" hinzuzufügen.

In der Praxis bedeutet dies, dass Sie einen genaueren und satteren Klang erhalten, der es Ihnen ermöglicht, die Schritte von Feinden, die Position Ihrer Teamkollegen zu hören oder sich einfach in der Spielwelt um Sie herum zu verlieren.

Die THX Spatial Audio App wurde entwickelt, um Ihren Ohren fortschrittlichen 7.1-Surround-Sound zu liefern, um Ihnen beim Spielen eine "punktgenaue Positionsgenauigkeit" zu bieten.

Das Versprechen hier ist ein besseres Eintauchen und eine überlegene Audiogenauigkeit, um sich nähernde feindliche Schritte zu hören und Bedrohungen in der Nähe zu erkennen, bevor sie zu einem Problem werden. Perfekt für alle, die in einem Ego-Shooter- oder Battle-Royale-Spiel die Nase vorn haben .

Wie funktioniert das? Nun, Sie müssen die THX Spatial Audio App herunterladen und mit Ihrem bevorzugten Gaming-Headset oder -Kopfhörer verwenden.

Wie zu erwarten funktioniert die App am besten mit Razer-Headsets (THX gehört Razer). Es gibt spezielle App-Profile, die für beliebte Razer-Headsets entwickelt wurden, darunter das Razer BlackShark V2, die Razer Kraken Tournament Edition, Razer Kraken Ultimate, Razer Nari Essential, Razer Nari und Razer Nari Ultimate. Aber es funktioniert auch mit Nicht-Razer-Geräten.

THX Spatial Audio funktioniert mit 3,5-mm-Kopfhörern, Bluetooth- und USB-Headsets.

Wie Dolby Atmos funktioniert THX Spatial Audio am besten, wenn Spieleentwickler die Kompatibilität in Spiele integrieren. Nach der Zertifizierung durch die Spieleentwickler behauptet THX Spatial Audio, Spielern zu ermöglichen, "ihre Spiele so zu genießen, wie sie wirklich klingen sollen".

Es gibt zwei Hauptprofile für THX Spatial Audio. Das beinhaltet:

THX-Umgebungsmodus - Dies ist ein virtueller Umgebungs-Surround-Sound, der dafür entwickelt wurde, lokalisiertes Audio in Ihrer Umgebung zu bieten und bei der Richtungserkennung zu helfen.

THX-Wettbewerbsmodus - Dieser ist für wettbewerbsfähige Spieler gedacht, die den Vorteil haben wollen. Dieser Modus verstärkt feindliche Schritte und minimiert andere Geräusche wie Explosionen und entfernte Geräusche. Mit diesem Modus können Sie den Feind besser hören und ihn vor Ihnen abfangen.

Obwohl THX Spatial Audio technisch mit allen Spielen funktioniert und THX-abgestimmten Sound und 7.1-Audio sogar für Stereo-Headsets bietet, erhalten Sie das beste Erlebnis, wenn Sie zertifizierte Spiele spielen.

Die Liste der von THX Spatial Audio zertifizierten Spiele umfasst derzeit:

Der erste Schritt, um THX Spatial Audio auszuprobieren, besteht darin, es herunterzuladen . Sie können die App herunterladen und auf Ihrem PC installieren, um sie 15 Tage lang auszuprobieren oder für 19,99 USD zu kaufen.

Nach dem Download durchlaufen Sie den Installationsprozess und melden sich mit Ihrer Razer-ID bei der App an.

Die App teilt Ihnen dann mit, dass Sie THX Spatial Audio in den Windows-Soundeinstellungen als Standard-Audiowiedergabegerät festlegen müssen.

Wählen Sie dann innerhalb der App einfach das Ausgabegerät als das von Ihnen verwendete Headset oder Kopfhörer aus. Sie können dann zwischen verschiedenen Spatilisations- und EQ-Modi wählen sowie Bassanhebung, Klangnormalisierung und Sprachklarheit einstellen. Mit dem THX Spatial Audio können Sie auch die Kalibrierung optimieren, um das räumliche Audio anzupassen, wenn Sie das Gefühl haben, dass es leicht abweicht.

Sobald das erledigt ist, starte dein Lieblingsspiel und genieße es!