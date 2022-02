Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

BARCELONA (Pocket-lint) - Qualcomm hat mit den Sound-Plattformen S5 und S3 die neuesten Ergänzungen seines Snapdragon Sound-Portfolios angekündigt.

Die neue Hardware soll die Leistung drahtloser Audiogeräte steigern, die Qualität verbessern und die Latenzzeit verringern, um ein erstklassiges Klangerlebnis zu bieten.

Qualcomm ist zwar für seine Arbeit an der Stromversorgung von Mobilgeräten und der Entwicklung von 5G bekannt, aber es wird oft übersehen, dass das Unternehmen auch Konnektivität für andere drahtlose Geräte, einschließlich Kopfhörer, anbietet.

Die neue Hardware unterstützt drahtlos Audio in CD-Qualität (16 Bit 44,1 kHz), so dass Nutzer die Vorteile einer größeren Verfügbarkeit von Musik in höherer Auflösung von Diensten wie Tidal, Apple Music oder Amazon Music nutzen können. Dabei kann der für 2021 angekündigte aptX Lossless Codec genutzt werden.

Qualcomm sagt, dass es auch 24-Bit-96kHz-Audio drahtlos unterstützen wird, was die Qualität weiter steigert.

Die Verbesserung der Audioqualität hat in den letzten Jahren zugenommen, da die Bandbreitenvorteile von schnelleren 4G- und 5G-Verbindungen dazu führen, dass sich Mobilfunkkunden nicht mehr so sehr um einen geringen Datenverbrauch sorgen müssen, sondern stattdessen eine bessere Streaming-Leistung genießen können.

Die neuesten Snapdragon-Plattformen unterstützen auch kabellose Stereoaufnahmen über Mikrofone in Headsets, was wiederum einen weiteren Weg zur verbesserten Audioaufnahme darstellt.

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Sie etwas sehen, das als Qualcomm Snapdragon S5 Sound Platform bezeichnet wird, aber Sie werden vielleicht auf das Branding Snapdragon Sound stoßen, das Qualcomm als Oberbegriff für seine Audiolösungen verwendet.

Unternehmen wie Master & Dynamic, Audio-Technica, Jabra und Cambridge Audio nutzen die Hardware von Qualcomm in ihren Audiogeräten, um ein hervorragendes Klangerlebnis zu bieten.

Qualcomm sagt, dass seine neueste Hardware 20 Prozent weniger Strom verbraucht und gleichzeitig 25 Prozent geringere Latenzzeiten aufweist.

Beste Kopfhörer-Angebote für den Black Friday 2021: AirPods, Bose, Beats, Sony-Schnäppchen von Cam Bunton · 29 November 2021 Das größte Shopping-Event des Jahres 2021 ist die beste Zeit, um einige Kopfhörerrabatte zu verschlingen.

Schreiben von Chris Hall.