Qualcomm Snapdragon Sound verspricht eine bessere Audioqualität zwischen kompatiblen Telefonen und Kopfhörern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Qualcomm hat Snapdragon Sound ins Leben gerufen - eine Initiative, die als Benchmark für bis zu 24-Bit-96-kHz-HD-Audio dienen soll.

Im Wesentlichen garantiert Snapdragon Sound ein gewisses Maß an HD-Audioqualität zwischen kompatiblen Telefonen und Kopfhörern mit geringer Latenz und hochwertigen Sprachanrufen.

Natürlich müssen sowohl diese Telefone als auch die Kopfhörer Qualcomm-Hardware verwenden, und nur die neuesten Snapdragon-Telefonplattformen der 800er-Serie werden unterstützt. Die Kopfhörer müssen derzeit auch einen der Chipsätze QCC514x, QCC515x und QCC3056 verwenden.

Ja, Snapdragon Sound basiert auf Bluetooth und ist nur Qualcomm-basierten Android-Geräten vorbehalten.

Während Verbraucher Snapdragon Sound als Etikett auf Kartons sehen, werden viele Verbraucher wahrscheinlich nicht wissen, ob sie die Technologie kennen oder nicht.

Hochwertiges Audio wird jedoch in den nächsten Jahren ein wichtiges Schlachtfeld sein, sodass die Initiative zeitlich gut abgestimmt ist. Spotify hat kürzlich angekündigt , im Laufe des Jahres 2021 eine HiFi-Stufe einzuführen.

Laut Qualcomm sind Xiaomi und Audio-Technica die ersten Kunden für die Technologie, und obwohl Qualcomm dies nicht bestätigt hat, fällt das aktuelle Xiaomi Mi 11 in die Kategorie der Kompatibilität, da es die neue Snapdragon 888-Plattform verwendet . Es scheint jedoch, dass wir wahrscheinlich Mitte des Jahres neue Ohrhörer von Xiaomi und Audio-Technica bekommen werden.

Qualcomm-Chipsätze kommen auch in Kopfhörern von Bose, Sennheiser, Anker, Jabra und anderen vor, und daher ist es wahrscheinlich, dass dies ziemlich weit verbreitet sein wird.

Die Frage ist, ob es den Menschen wichtig genug ist, in qualitativ hochwertiges Audio zu investieren. James Chapman, Head of Voice, Music und Wearables bei Qualcomm, ist verständlicherweise der Meinung: "Wir glauben, dass die Leute aus mehreren Gründen wirklich hochauflösendes Audio wollen. Erstens verlassen sie sich wirklich auf echte drahtlose Ohrhörer.

"Es ist nicht mehr wahr, dass jemand zum Beispiel ein kabelgebundenes High-End-Headset haben würde, nur weil er großartige Musik hören möchte. Die Leute kaufen echte kabellose Ohrhörer und erwarten, dass diese ihnen ein großartiges Audioerlebnis bieten." was auch immer sie tun, wo immer sie sind.

Beste Bluetooth-Kopfhörer 2021: Top-On-Ear- oder Over-Ear-Funkkopfhörer von Mike Lowe · 4 März 2021

"Wir sehen auch einen besonders starken Anstieg des HD-Musik-Streamings. In letzter Zeit gab es eine Reihe von Ankündigungen."

Qualcomm hat sich für diesen Start mit Amazon Music HD zusammengetan - der Dienst verfügt derzeit über mehr als 70 Millionen HD-Titel. Nochmals Chapman: "Wir haben das Glück, dass sie zu uns kommen und mit uns sprechen. Sie sind äußerst leidenschaftlich in Bezug auf Musik in HD-Qualität und sehen ein echtes Engagement und eine erhöhte Akzeptanz bei ihren Verbrauchern, wenn sie anfangen, in HD zu streamen."

Chapman schlägt vor, dass der ganze Grund, warum wir zu Beginn Streams von schlechter Qualität hatten, "wir hatten Probleme mit der Speichergröße, wir hatten Probleme, die Größe [und] zu verringern und die Raten. Das ist kein Problem mehr."

Schreiben von Dan Grabham.