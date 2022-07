Große Ersparnisse bei Beats Studio 3 Wireless am Prime Day

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fast jedes Mal, wenn ein großes Shopping-Event ansteht, finden Sie die Beats Studio 3 Wireless in und unter den Rabatten. Beim Prime Day 2022 ist das nicht anders, und Sie können die Spitzenkopfhörer von Beats jetzt zu einem tollen Preis finden.

Egal, ob Sie in den USA oder in Großbritannien leben, Sie werden die Beats mit einem Rabatt von etwa 50 Prozent auf den vollen Originalpreis finden. Natürlich sind die Kopfhörer schon seit einiger Zeit nicht mehr zu diesem Preis erhältlich, aber das bedeutet nicht, dass das Studio 3-Angebot nicht gut ist. Es ist immer noch ein sehr guter Preis für ein großartiges Paar Kopfhörer für jeden Tag.

Die Markteinführung des Beats Studio 3 ist zwar schon eine Weile her, aber er war der erste Kopfhörer des Unternehmens mit Geräuschunterdrückung und einer der ersten, der mit dem W1-Chip zur einfachen Kopplung mit Apple-Geräten ausgestattet war.

Das Besondere an diesem Kopfhörer war, dass er - anders als andere ANC-Kopfhörer zu dieser Zeit - die Geräuschunterdrückung in Echtzeit verarbeitet und den Klang und die Stärke der Geräuschunterdrückung an die Umgebungsgeräusche anpasst.

Darüber hinaus ist die Akkulaufzeit mit über 25 Stunden auch im Jahr 2022 noch sehr hoch, und die Kopfhörer sind sehr bequem und klingen hervorragend. Zu diesem niedrigen Preis sind sie auf jeden Fall einen Blick wert.

Schreiben von Cam Bunton.