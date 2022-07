Sony WH-1000XM4 im Prime Day-Verkauf auf nur 209 € reduziert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nachdem Sony vor kurzem den WH-1000XM5 mit einem radikalen Redesign auf den Markt gebracht hat, war es vorhersehbar, dass die Vorgängergeneration WH-1000XM4 noch weiter reduziert werden würde, als sie es bereits während des Prime Day waren.

Das Vorgängermodell - die wohl praktischere Version, die sich für den einfachen Transport zusammenklappen lässt - ist jetzt in Großbritannien für nur 209 Pfund erhältlich. Das sind 70 Pfund weniger als gestern, was einen Rabatt von 40 Prozent auf den ursprünglichen Verkaufspreis bedeutet. Das ist in jeder Hinsicht ein tolles Angebot.

Sony WH1000XM4 - 40% sparen Der WH-1000XM4 der vorherigen Generation von Sony ist immer noch ein ausgezeichneter Kopfhörer, der jetzt für nur 209 € erhältlich ist. zum angebot

Der WH-1000XM4 ist einer der besten Kopfhörer, die derzeit erhältlich sind. Es handelt sich um ANC-Kopfhörer, die fantastisch klingen und eine fortschrittliche Geräuschunterdrückung bieten.

Mit einer Akkulaufzeit von 30 Stunden halten sie den ganzen Tag durch. Außerdem können Sie entweder Amazon Alexa oder Google Assistant auf ihnen aktivieren, um einen einfachen Zugriff auf den intelligenten Assistenten und Benachrichtigungen direkt in Ihren Ohren zu erhalten.

Der WH-1000XM4 kann mit zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden und verfügt über eine Speak-to-Chat-Funktion, die erkennt, wenn Sie sprechen, die Lautstärke Ihrer Musik reduziert und sie wieder erhöht, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie auf der Suche nach einem High-End-Kopfhörer zu einem guten Preis sind, sollten Sie sich die WH-1000XM4 zum Prime Day für 209 € zulegen.

Schreiben von Cam Bunton.