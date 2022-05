Wir sind den Wings for Life Global Run mit Philips Go-Kopfhörern gelaufen und haben dabei Folgendes gelernt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Wings for Life Global Run ist ein einzigartiger Wohltätigkeitslauf, der die Teilnehmer herausfordern und gleichzeitig Geld für die Erforschung von Rückenmarksverletzungen sammeln soll.

Das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass man sie virtuell absolvieren kann. Es gibt zwar Läufe an Orten auf der ganzen Welt, aber es gibt auch den "App-Lauf", an dem jeder, unabhängig von seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, überall teilnehmen kann.

Das fördert eine große Vielfalt, eine breite Beteiligung und das zusätzliche Element der Nutzung von Technologie, um das Rennen voranzutreiben.

Wir haben uns ein Paar Philips A7306 Kopfhörer aufgesetzt, unsere Laufschuhe geschnürt und sind einen Abschnitt der Themse in Surrey gelaufen, um einen Eindruck von der Aktion zu bekommen.

Die Wings for Life-App ist das Herzstück des Erlebnisses. Etwa 30 Minuten vor dem Start erwacht sie zum Leben und gibt Kommentare ab, wie man sie von jedem großen Rennen kennt. Ankündigungen, Interviews - es gibt sogar eine Aufwärmphase, durch die man sich selbst führen kann.

Da Sie mit Ihrem Handy laufen müssen, ist ein guter Laufkopfhörer wichtig. Wir haben uns für die Philips A7306 aus der Go-Serie von Philips entschieden. Dabei handelt es sich um kabellose In-Ear-Sportkopfhörer, bei denen man sich keine Gedanken über das Anschließen machen muss - einfach anschließen, das Handy in die Tasche stecken und los geht's.

Vor dem Start des Rennens haben wir unsere gesamte Ausrüstung überprüft. Es ist immer gut, in der Ausrüstung zu laufen, in der man trainiert hat, damit es am Renntag keine Überraschungen gibt.

Das gilt auch für die Technologie. Die Philips A7306 werden mit drei verschiedenen Aufsätzen geliefert, die Ihnen helfen, die richtige Passform zu finden, und bieten außerdem eine Reihe von Farben und Designs für die Ohrbügel.

Diese Elemente - die Aufsätze und Bügel - tragen dazu bei, dass sich der Philips A7306 sicher anfühlt. Auch hier gibt es eine Sorge weniger: Sie werden beim Laufen nicht aus den Ohren fallen.

Es war ein sonniger Tag in Großbritannien am Tag des Rennens, eine tolle Temperatur zum Laufen, aber warm genug, um schnell ins Schwitzen zu kommen.

Bei Wings for Life kann man sich die Strecke selbst aussuchen, und so entschieden wir uns, am Ufer der Themse entlang zu laufen, abseits vom Verkehr und neben vielen anderen Läufern.

Die Kommentare aus der Wings for Life-Zentrale sorgen für ein besonderes Gefühl, so dass man das Gefühl hat, Teil von etwas viel Größerem zu sein - und das ist man auch.

Die Philips A7306 kamen dank der Schutzklasse IP57 perfekt mit Schweiß und Staub auf dem Feldweg zurecht, und die gute Passform sorgte für eine hervorragende Klangqualität während des Laufs.

Nach 30 Minuten macht sich das Verfolgungsfahrzeug auf den Weg. Das ist das Besondere an Wings for Life - es gibt keine feste Strecke. Wenn das Verfolgungsfahrzeug einen einholt, ist das Rennen vorbei - und wir hatten etwa 6 km hinter uns gebracht, bevor es losging.

Dann ging das Rennen erst richtig los, es wurde wärmer und wir begannen, die Anstrengung ein wenig mehr zu spüren. In diesem Moment kommt eine weitere Funktion des Philips A7306 zum Tragen: Er verfügt über einen integrierten Herzfrequenzsensor.

Über die Philips Kopfhörer-App hatten wir diesen vor dem Rennen aktiviert, und nun zeigte ein Tippen auf den Ohrhörer unsere Herzfrequenz an. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um zu überprüfen, wie hart der Körper denkt, dass man läuft, und ideal, wenn man innerhalb bestimmter Herzfrequenzbereiche oder -zonen laufen möchte.

Als wir eine Herzfrequenz von 160 Schlägen pro Minute meldeten, beschlossen wir, das Tempo für die zweite Hälfte des Rennens ein wenig zu reduzieren.

Vor dem Start hatten wir uns auf der Wings for Life-Website ein Ziel gesetzt, von dem wir annahmen, dass es etwa 10 km sein würden, bevor uns das Verfolgerfahrzeug einholen würde. Aber die Kilometer vergingen wie im Flug und die zweite Hälfte war eigentlich das mittlere Drittel.

Mit einer tollen Playlist, die über die Philips A7306-Kopfhörer lief, blieben wir dem Verfolgerfahrzeug etwa 30 Minuten länger als erwartet voraus. Wir hatten die Hampton Court Bridge und die Kingston Bridge überquert und waren immer noch unterwegs.

Mit Erleichterung vernahmen wir die Durchsage, dass das Rennen zu Ende war und wir fast 16 km zurückgelegt hatten.

Es war großartig, Teil von etwas wie dem Wings for Life Global Run zu sein, einer von 160.000 Läufern in 165 Ländern zu sein und 4,9 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung zu sammeln. Und es war toll, mit den Philips A7306 Kopfhörern zu laufen.