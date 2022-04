Laufen Sie Wings for Life? Hier sind 7 Tipps und Tricks, die Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wings for Life bezeichnet sich selbst als Weltlauf, der Teilnehmer aus der ganzen Welt anziehen soll, damit sie den Lauf zu ihren eigenen Bedingungen absolvieren können.

Das ist etwas anderes als ein 10-km-Lauf oder ein Marathon vor den Augen der Massen - und da der 8. Mai, der Tag des Rennens, nicht mehr weit entfernt ist, werden Sie sich überlegen, was Sie am Tag des Rennens tun werden.

Wir haben einige Tipps und Tricks zusammengestellt, die Ihnen helfen, das Beste aus dem Tag herauszuholen und dem Catcher Car voraus zu sein.

Bei Wings for Life gibt es keine Startlinie, sondern nur eine Startzeit. Das Catcher Car - das wie eine bewegliche Ziellinie ist - fährt 30 Minuten nach der Startzeit los. Sobald das Catcher Car Sie überholt hat, ist Ihr Rennen vorbei.

Ihr Ziel als Läufer ist es also, vor dem Catcher Car zu bleiben und so viele Kilometer wie möglich zu sammeln - oder so viele wie Sie wollen.

Werfen Sie einen Blick auf den Zielkalkulator: Ein guter Startpunkt ist die Website von Wings for Life. Dort gibt es einen praktischen Zielrechner, der im Gegensatz zu einem herkömmlichen Wettkampfrechner auch das Catcher Car berücksichtigt. Sie können die Zeit, die Entfernung oder das Tempo eingeben, die Sie anstreben, und der Rechner berechnet den Rest. Laufen Sie bequem in 6:07 min/km? Dann können Sie 15 km zurücklegen, bevor das Catcher Car Sie erreicht. Nutzen Sie dieses Tool, um sich eine gute Vorstellung davon zu machen, was Sie am Renntag erreichen wollen.

Denken Sie an Ihre Pausen: Hoffentlich haben Sie ein wenig trainiert. Je näher der Tag des Rennens rückt, desto mehr wird sich das Training auszahlen, das Sie bereits absolviert haben - aber ohne Ruhe ist es nutzlos. Sie sollten vor dem Rennen gut ausgeruht sein, sich ausschlafen und das Training in den Tagen vor dem Wettkampf zurückfahren.

Planen Sie Ihre Ernährungsstrategie: Die Ernährung beginnt vor dem Rennen und endet nach dem Rennen - einschließlich aller Dinge, die Sie unterwegs zu sich nehmen möchten. Da es sich um einen Einzellauf handelt, werden keine Erfrischungen angeboten, Sie müssen sich also selbst verpflegen. Wenn Sie nicht vorhaben, eine wirklich lange Strecke zu laufen - in diesem Fall wissen Sie wahrscheinlich, was Sie tun -, werden Sie wahrscheinlich nur etwas Wasser mitnehmen müssen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich an das Tragen der Flasche zu gewöhnen und herauszufinden, wie gut Sie während des Laufs trinken können.

Besorgen Sie sich ein paar sportliche Kopfhörer: Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass fröhliche Musik die Stimmung hebt und die sportliche Leistung steigert. Sportspezifische Kopfhörer wie die aus der Go-Reihe von Philips werden den Anforderungen Ihres Trainings gerecht und klingen dabei auch noch gut. Die Produktreihe umfasst die Philips Go True Wireless Sport-Kopfhörer (TAA7306), Bluetooth-Kopfhörer mit Knochenleitung (TAA6606), kabellose Sport-Kopfhörer (TAA4216), kabellose In-Ear-Sport-Kopfhörer (TAA5205) und kabellose In-Ear-Sport-Kopfhörer (TAA4205).

Suchen Sie sich eine Lauf-Playlist: Musik mit hohem Tempo, die auf Ihre hohe Herzfrequenz abgestimmt ist, kann Sie motivieren und von der Anstrengung ablenken. Tanzen, Metal - was auch immer Sie antreibt - laden Sie Ihr Handy vor, um Ihre Philips Go-Kopfhörer zum Singen zu bringen - und Sie über die Linie zu bringen.

Rekrutieren Sie einen Freund: Wenn dir die Motivation fehlt, kannst du einen Freund bitten, mit dir zu laufen. Allein die Anwesenheit einer anderen Person kann dazu beitragen, dass Sie weiter oder schneller laufen, oder Sie haben jemanden, den Sie verfolgen können - und am Ende haben Sie jemanden, mit dem Sie über Ihre Laufleistung sprechen können.

Denken Sie daran, Spaß zu haben: Das Beste am Wings for Life-Lauf ist, dass du so viel oder so wenig laufen kannst, wie du willst. Dein Rennen dauert nur so lange, wie du vor dem Catcher Car bleibst - aber vergiss nicht, dass du da draußen bist, um Spaß zu haben, dich selbst herauszufordern und Geld zu sammeln - wenn du alles gegeben hast und erschöpft bist, kannst du wenigstens nach Hause gehen und deine Musik hören.