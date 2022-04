Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Philips bietet beim Kauf ausgewählter Philips Go Kopfhörer eine kostenlose Teilnahme am Wings for Life World Run an.

Jeder kann an der globalen Veranstaltung teilnehmen, indem er entweder an einem Ort seiner Wahl mit der offiziellen Wings for Life Smartphone-App läuft oder mit anderen bei einem der vielen organisierten Läufe, die auf der ganzen Welt stattfinden.

Alle Teilnehmer auf der ganzen Welt starten zur gleichen Zeit, am 8. Mai 2022 um 12 Uhr BST, und laufen so weit wie möglich, während sie von einem virtuellen "Catcher Car" verfolgt werden. Sobald es sie eingeholt hat, wird die Distanz aufgezeichnet, und wenn alle Teilnehmer eingeholt wurden, stehen die endgültigen Gewinner fest.

Aber es geht nicht nur um Spaß oder Spiel, sondern 100 Prozent der Teilnahmegebühr jedes Teilnehmers gehen an die Rückenmarksforschung, um eine Heilung für Rückenmarksverletzungen zu finden. Und genau hier kommt Philips ins Spiel.

Als Hauptsponsor des World Run stellt Philips für jedes gekaufte unterstützende Produkt einen Gutschein für die Teilnahme am Rennen zur Verfügung.

Zu den unterstützenden Produkten gehören die Philips Go True Wireless Sports Headphones (TAA7306), Bone Conduction Bluetooth Headphones (TAA6606), Wireless Sports Headphones (TAA4216), In-Ear Wireless Sports Headphones (TAA5205) und In-Ear Wireless Sports Headphones (TAA4205).

Die Aktion läuft bis zum 6. Mai 2022. Alle Details und wie Sie sich anmelden können, finden Sie hier.

Viel Glück!