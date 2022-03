Warum Philips Go-Kopfhörer perfekt für Sport und Bewegung sind

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt keine Einheitsgröße, wenn es darum geht, die richtigen Kopfhörer für das Training und den Sport zu finden. Was für Sie funktioniert, ist vielleicht etwas völlig anderes als die Norm. Ein Unternehmen weiß das und weiß auch, dass nicht jeder Hunderte von Euro für Kopfhörer ausgeben möchte, die im Fitnessstudio oder bei extremen Witterungsbedingungen auf dem Weg nach draußen misshandelt werden.

Philips sah hier eine Marktlücke und wollte seine Kombination aus fortschrittlicher Technologie, hochwertigem Design und Klangqualität in die Sportkopfhörer einbringen.

Philips bietet drei Produkte an, die alle auf ihre eigene Art und Weise für Ihre Lieblingsmusik sorgen. Ganz gleich, ob Sie alleine oder in einer Gruppe trainieren oder an einer Veranstaltung wie dem weltweiten Wings for Life-Lauf teilnehmen, den Philips in diesem Jahr sponsert - Sie können es tun und dabei großartigen Sound genießen.

Echte kabellose Kopfhörer sind für die meisten Menschen die erste Wahl, aber viele von ihnen sind nicht gerade ideal, um sich viel zu bewegen. Bei den neuesten TWS-Sportkopfhörern von Philips ist ein Ohrhaken integriert, der die Kopfhörer sicher an den Ohren hält, so dass die Kopfhörer an den Ohren kleben bleiben, egal wie viel Sie auf und ab springen oder wie schnell Sie die Richtung ändern.

Sie sind abnehmbar und auch austauschbar. Die Knospen werden mit verschiedenfarbigen, großen Aufhängern geliefert, sowie mit kleineren, die sich an die Innenseite des Ohrs anschmiegen, wenn du sie nicht über das Ohr hängen haben möchtest. Praktisch, wenn Sie eine Brille tragen.

Das ist aber noch nicht alles. Die Ohrhörer verfügen über einen integrierten Herzfrequenzmesser, der die Intensität Ihrer Aktivität misst, und sind mit gängigen Tracking-Apps von Drittanbietern kompatibel.

Natürlich entsteht bei jedem harten Training Schweiß, der zu Bakterien führen kann. Deshalb hat Philips ein UV-Reinigungssystem in das Ladegehäuse integriert. So können Sie sicher sein, dass Ihre Ohrhörer auch nach den anstrengendsten Trainingseinheiten sauber bleiben. Zusammen mit der Wasser- und Staubdichtigkeit nach IP57 sind die Kopfhörer bestens für alle Ihre Aktivitäten gerüstet.

In den letzten Jahren sind Knochenleitungs-Kopfhörer bei Läufern immer beliebter geworden. Diese Kopfhörer beheben eine Reihe von Problemen, mit denen man bei herkömmlichen In-Ears zu kämpfen hat.

Erstens mag nicht jeder das Gefühl, etwas in den Gehörgang geschoben zu bekommen, vor allem nicht beim Laufen. Sie können manchmal zu einem Druckgefühl führen, das nicht sehr angenehm ist.

Zweitens - und das ist noch wichtiger - schirmen sie oft die Geräusche um einen herum ab. Manchmal ist es einfach schön, die Natur um sich herum zu hören, vor allem bei Wanderungen. Aber auch aus Sicherheitsgründen ist es beim Laufen entlang von Straßen viel besser, auf Verkehrsgeräusche zu achten. Mit den Knochenleitungs-Kopfhörern der Go-Reihe von Philips können Sie Ihre Musik hören und hören, wenn hinter Ihnen Autos vorbeikommen.

Sie werden nicht in die Ohren gesteckt, sondern sitzen außerhalb der Ohren und nutzen ein akustisches Knochenleitungssystem, um den Klang zu übertragen. Und dank der IP67-Zertifizierung überstehen sie auch schweißtreibende Sommertage und Regenfälle. Und mit einer Spielzeit von bis zu 9 Stunden halten sie auch bei den längsten Trainingseinheiten durch.

Wenn Sie mehr Wert auf großen Sound legen, gibt es eine weitere Option, die sich von den anderen beiden unterscheidet: Kabellose Sport-Kopfhörer von Philips. Diese Kopfhörer haben große Treiber und damit einen großen Klang und sitzen über den Ohren und nicht in den Ohren.

Mit 40-mm-Treibern erhalten Sie jede Menge Bass, während das geschlossene Design dafür sorgt, dass Sie andere Menschen im Fitnessstudio nicht mit Ihrer Musik stören. Außerdem wird so ein Teil der Umgebungsgeräusche ausgeblendet.

Die Kopfhörer sind Bluetooth-fähig, verfügen aber auch über einen 3,5-mm-Anschluss, sodass Sie sie mit einem Kabel an Ihren bevorzugten Musikplayer anschließen können, wenn Sie das möchten. Das bedeutet auch, dass Sie sie weiter verwenden können, selbst wenn der Akku leer ist - was dank einer Spielzeit von 35 Stunden nicht oft vorkommen wird.

Natürlich kann Schweiß bei On-Ears ein Problem darstellen, aber Philips war sich dessen bei der Entwicklung der Kopfhörer bewusst und hat deshalb die Ohrpolster mit kühlendem Gel ausgestattet und sie waschbar und abnehmbar gemacht. Sie können sie einfach abnehmen und reinigen, wann immer Sie möchten. Die Kopfhörer sind kompakt, faltbar und leicht, so dass man sie einfach mitnehmen kann.

Außerdem sind sie äußerst erschwinglich.

Ganz gleich, ob Sie In-Ears, On-Ears oder etwas anderes suchen, die Go-Reihe von Philips bietet eine Vielfalt, die den Bedürfnissen der meisten Menschen gerecht wird.