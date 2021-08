Philips bringt Fidelio T1 TWS-Ohrhörer mit ANC, langer Akkulaufzeit und großen Treibern auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Philips hat ein neues Produkt in seiner Premium- Produktpalette von Fidelio angekündigt. Der neue Fidelio T1 ist ein hochwertiges Paar ANC-ausgestatteter TWS-Ohrhörer (True Wireless).

Wenn Sie die Spezifikationsliste durchlesen, zeigt sich, dass dieses neue Paar Fidelio In-Ear-Kopfhörer so ziemlich alles bietet, was Sie sich von einem hochleistungsfähigen Paar wünschen.

Der Ton wird von einem Paar 10-mm-Treibern angetrieben. Philips beschreibt seinen "Fidelio Signature Sound" als satt und detailliert, mit tiefen Bässen, die auch genau sind, plus warmen Mittenfrequenzen und vielen Details.

Um das Hörerlebnis zu verbessern, gibt es auch Hybrid-Noise-Cancelling. Das bedeutet, dass sie effektives passives Noise Cancelling mit ANC (Active Noise Cancelling) kombinieren, um Sie in Ihre Musik einzutauchen und unsere unerwünschten Außengeräusche zu blockieren.

Bester Bluetooth-Kopfhörer 2021 bewertet: Top kabellose On-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörer von Mike Lowe · 31 August 2021

Dies wird durch die Einbeziehung mehrerer Spitzengrößen und -materialien unterstützt. Sie werden sowohl mit Silikon- als auch mit Comply-Schaumstoff-Ohrstöpseln geliefert, um sicherzustellen, dass Sie einen bequemen und sicheren Sitz erhalten, der für Ihre Ohren geeignet ist.

Die Akkulaufzeit klingt auch beeindruckend, mit bis zu 9 Stunden Hörzeit außerhalb des Gehäuses und 25 zusätzlichen im Gehäuse für insgesamt 34 Stunden Hörzeit. Und das bei eingeschaltetem ANC. Im ausgeschalteten Zustand kann der Akku sogar noch länger halten.

Bluetooth 5.2 und LDAC-Unterstützung bedeutet, dass die neueste drahtlose Technologie bereitgestellt wird und Sie Hi-Res-Audio von kompatiblen Geräten und Musikoberflächen erhalten.

Sie bieten auch Google Fast Pair- Unterstützung, was bedeutet, dass Sie eine einfache One-Touch-Verbindung und Kopplung mit Android-Telefonen erhalten. Das Gerät wird dann mit Ihrem Google-Konto verknüpft, um von anderen Android- oder Chrome OS-Geräten aus einfach darauf zuzugreifen.

Es gibt IR-Sensoren, die erkennen, wenn sie sich in Ihren Ohren befinden, sodass sie die Musik beim Entfernen pausieren, aber Sie können auch jede Knospe einzeln verwenden, was für Anrufe sehr praktisch ist.

Die Fidelio T1-Kopfhörer von Philips sind mit einer gebürsteten Metallplatte versehen, sind spritzwassergeschützt nach IPX4 und werden in den Farben Schwarz und Silber erhältlich sein. Es wurden noch keine Preise bekannt gegeben, aber wenn sie so etwas wie die Fidelio L3 Over-Ear-Kopfhörer sind , werden sie für das, was sie bieten, angemessen sein.