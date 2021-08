Fünf Gründe, warum wir den Philips Fidelio L3 lieben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Markt für Premium-Kopfhörer heizt sich auf, und eine der Marken, die versuchen, in diesem Bereich eine größere Präsenz zu erzielen, ist Philips mit seinen High-End-Audioprodukten von Fidelio.

Zu seinen jüngsten Markteinführungen gehört der Fidelio L3, ein luxuriöses Paar kabelloser Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung.

Eines der ersten Dinge, die uns beim ersten Aufsetzen der L3-Kopfhörer aufgefallen sind, war der Komfort, den das Design und die Materialien bieten. Sie sind wirklich schön zu tragen, und das hängt viel von den verwendeten Materialien ab.

So ist beispielsweise das Stirnband mit seiner weichen Polsterung an der Unterseite mit hochwertigem Miurhead-Leder umwickelt. Dies ist eine Gerberei in Schottland, die seit dem 19.

Dieses besondere Leder wird Cairngorn-Leder genannt und hat eine ausgeprägte Narbung und ein mattes Finish. Es ist schön anzusehen und zu fühlen.

Dann werden die Dosen mit einem weichen Memory-Schaum-Polster gepolstert, um sicherzustellen, dass kein unnötiger Druck auf Ihre Ohren oder die Seiten Ihres Kopfes ausgeübt wird. Sie können sie über einen längeren Zeitraum tragen, ohne sich dabei unwohl zu fühlen.

Mit seinem matten Aluminiumrahmen und den mattschwarzen Ohrmuscheln ist das Gesamtbild von Qualität und Subtilität geprägt. Das heißt, sie sehen gut aus und fühlen sich großartig an. Außerdem lassen sie sich leicht zusammenklappen, um sie in ihrem kompakten Softcase zu verstauen. Perfekt für Portabilität.

squirrel_widget_5801988

Die Spezifikationsliste des Fidelio liest sich wie die perfekte Checkliste für Kopfhörertechnologien, insbesondere wenn es um den Klang geht. Die Musik wird von einem Paar maßgeschneiderter 40-mm-Treiber an Ihre Ohren geliefert.

Sie werden in einem dreischichtigen Design mit Materialien hergestellt, die hervorragende tiefe Bässe mit schneller Ansprache für eine genaue Kontrolle bieten und gleichzeitig sicherstellen, dass der Raum hinter dem Treiber genügend Raum für den Luftstrom bietet. Das Endergebnis ist hochwertiges Audio mit der Fidelio-Klangsignatur.

Das bedeutet großartige Basspegel, die gut kontrolliert werden, ohne jedoch zu aufdringlich zu sein. Die Präsenz der Mitten und die Feinheiten der Hintergrundmusik bleiben erhalten. Außerdem sind Gesang und Höhen klar und sauber. Insgesamt eine sehr gute Allround-Balance. Das macht es sehr angenehm, alle Ihre Lieblingstitel noch einmal zu hören.

Aber das ist nicht alles. Der Fidelio L3 ist Hi-Res-zertifiziert. Wenn Sie also eine Verbindung zu einem Android-Telefon mit aptX HD-Unterstützung herstellen, erhalten Sie drahtlos qualitativ hochwertiges Audio. Außerdem können Sie ein Kabel an Ihr Heim-Audiogerät anschließen und auf diese Weise Hi-Res-Audio erhalten.

Die von den Kopfhörern gelieferten Sounds sind super, aber auch mit externen Geräuschen und Geräuschen kommt das Fidelio-Paar gut zurecht. Es verwendet externe und interne Mikrofone, um Geräusche mit seinem hybriden Noise Cancelling-System herauszufiltern. Setzen Sie die Kopfhörer auf den Kopf, spielen Sie Ihre Lieblingsmusik und Sie werden in Ihre Melodien eintauchen.

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten – und den Raum mit anderen teilen – ist es wirklich nützlich, sich in solche Musik einschließen zu können. Oder, wenn Sie zur Arbeit pendeln, können Sie die Geräusche der Motoren ausblenden.

Dies wird zusätzlich durch die passive Geräuschunterdrückung unterstützt, die durch das geschlossene Design der Kopfhörer und der Polsterung von Philips erreicht wird. Und ist tatsächlich ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen ANC-Kopfhörern, da es die höheren Frequenzen effektiver blockiert, gegen die ANC nicht so effektiv ist.

Für Zeiten, in denen Sie Ihre Umgebung besser wahrnehmen möchten, können Sie den „Awareness Mode“ aktivieren, der externe Mikrofone verwendet, um die externen Geräusche in die Treiber zu übertragen, damit Sie hören können, was passiert. Besonders nützlich, wenn Sie an einem Bahnhof oder Flughafen-Gate auf Durchsagen achten.

Die Dosen von Philips bieten nicht nur Klang, Komfort und Geräuschunterdrückung. Die Akkulaufzeit ist auch sehr stark. Wenn ANC aktiviert ist, können sie bis zu 32 Stunden dauern, bevor sie zum Nachfüllen eingesteckt werden müssen. Wenn Sie ANC ausgeschaltet haben, können sie sogar noch länger dauern - bis zu 38 Stunden.

Wenn man das in einer typischen Arbeitswoche mit einer Stunde Pendeln zur und von der Arbeit umsetzt, sind das solide drei Wochen des Hörens, bevor Sie sie zum Aufladen wieder anschließen müssen.

Darüber hinaus bieten sie mit USB Typ-C auch eine schnelle Aufladung. Nur 15 Minuten eingesteckt reichen aus, um sechs Stunden Musik zu hören. Das heißt, wenn Sie morgens feststellen, dass Sie vergessen haben, sie einzustecken, können Sie sie aufladen, während Sie das Haus verlassen und für den Rest des Tages ausreichend aufgeladen sind.

squirrel_widget_5801988

Für Benutzer von Android-Telefonen gibt es hier einige zusätzliche Annehmlichkeiten, die nicht alle Kopfhörerhersteller anbieten, die als Android Fast Pair bezeichnet werden. Im Wesentlichen erscheint auf dem Bildschirm ein Pop-up mit einem Bild des Kopfhörers, sobald Sie den Kopfhörer in den Pairing-Modus versetzen, auf den Sie dann einfach tippen, um ihn zu verbinden.

Darüber hinaus sind sie für den Zugriff von anderen unterstützten Android-Geräten und Chromebooks mit Ihrem Google-Konto verknüpft.

Sie verfügen außerdem über praktische Touch-Bedienelemente an den Seiten, mit denen Sie die Musiklautstärke einfach steuern und vor- und zurückspringen oder Musik abspielen und anhalten können, indem Sie einfach mit Ihrem Finger wischen. Durch Wischen nach oben oder unten wird die Lautstärke angepasst, und durch Wischen nach vorne oder hinten werden Titel übersprungen.

Da hast du es also. Ein großartiger Premium-Kopfhörer mit Stil, Komfort, großartigem Klang und High-End-Funktionen.