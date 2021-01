Philips stellt vier neue Sportkopfhörer-Designs vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Philips hat vier neue kabellose Kopfhörer für Fitnesszwecke eingeführt. Jeder Kopfhörer hat ein anderes Design und richtet sich daher an die Zielgruppe.

Alle Bluetooth 5.0-Kopfhörer sind ab Mitte 2021 erhältlich und erwartungsgemäß wasserdicht - also für ein kurzes Eintauchen in Wasser in Ordnung - und schweißfest.

Es gibt eine spezielle Kopfhörer-App für die Geräte, aber alle funktionieren je nach Wunsch sowohl mit Google Assistant als auch mit Apples Siri.

Erstens gibt es einige echte kabellose Kopfhörer (A7306) mit großen 9-mm-Treibern und sechs Stunden Akku mit einer einzigen Ladung. Sie verfügen außerdem über eine passive Geräuschunterdrückung, während die Tragetasche zusätzlich 18 Stunden aufgeladen wird. Darüber hinaus verfügen sie über eine integrierte Herzfrequenzüberwachung, die mit zahlreichen Apps kompatibel ist.

Die A6606 sind Nackenbügel-Knochenleitungskopfhörer für den Einsatz, bei denen es wichtig ist, zu hören, was um Sie herum vor sich geht. Sie sind in erster Linie für Radfahrer gedacht - obwohl wir das Radfahren mit Kopfhörern nicht für eine gute Idee halten -, da sie als Sicherheitsmerkmal helle LED-Leuchten auf der Rückseite der Ohrhörer haben.

Dann gibt es einige leichte On-Ear-Kopfhörer mit 40-mm-Treibern und einer anständigen Akkulaufzeit von 25 Stunden. Die Stoffhüllen um die Ohrmuscheln sind abnehmbar und waschbar.

Schließlich hat der A3206 ein Nackenbügel-Design und die Ohrhörer verfügen über austauschbare Flügelspitzen, während die Ohrbügel dafür sorgen, dass sie an bleiben.

Schreiben von Dan Grabham.