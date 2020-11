Diese echten drahtlosen Ohrhörer von Panasonic bieten bis zu 85 US-Dollar Rabatt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Panasonic hat an diesem schwarzen Freitag einige tolle Angebote für echte drahtlose Ohrhörer.

Erstens hat die Panasonic RZ-S500W einige anständige Reduzierungen und trotz ihrer Preisunterdrückungstechnologie unter 100 US-Dollar / 100 US-Dollar eine Geräuschunterdrückungstechnologie. Mit dem Ladekoffer haben sie außerdem eine Akkulaufzeit von 19,5 Stunden und Touch-Bedienelemente, die den Zugriff auf Siri, Alexa und Google Assistant ermöglichen. Sie sind in Dusty White und Deep Black erhältlich.

squirrel_widget_3490023

Dann gibt es den RZ-S300W, der zusätzlich zu den oben genannten Dusty White und Deep Black in Mint Green erhältlich ist. Mit dem Gehäuse wird die Akkulaufzeit nach 30 Stunden geringfügig verbessert. Wieder gibt es Touch-Steuerelemente.

squirrel_widget_3704365

Schließlich ist der Technics EAH-AZ70WE der Inbegriff für High-End-Audio-Design und das Ergebnis von 55 Jahren Audio-Design-Innovation der Premium-Marke Technics von Pana. Mit Geräuschunterdrückung und erstklassiger akustischer Leistung haben sie 18 Stunden Akkulaufzeit und Sprachaktivierung für Siri, Google Assistant und Alexa.

squirrel_widget_177147

Möchten Sie weitere Angebote für Kopfhörer? Lesen Sie unseren Leitfaden zu den neuesten Black Friday-Angeboten für Kopfhörer .

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Dan Grabham.