Palm steht kurz vor der Markteinführung seines ersten neuen Produkts seit drei Jahren

(Pocket-lint) - Palm hat auf Twitter eine neue Produktankündigung angekündigt, die am 26. Oktober stattfinden soll. Leider würden wir langjährigen Palm-Fans nicht empfehlen, sich zu große Hoffnungen zu machen.

Wenn man sich den Teaser-Tweet anschaut, der lautet "Mach dich bereit #PalmCrew! Wir haben etwas Besonderes, an dem wir für dich gearbeitet haben" - scheint es, dass Palm sein Markenlogo auf ein Paar drahtloser Ohrhörer stempelt.

Die verschwommenen Silhouetten vor einer farbenfrohen Hintergrundbeleuchtung sehen sehr aus wie die klassischen TWS-Knospen im AirPods-Stil, komplett mit dem externen Stiel und einer Silikonspitze, die in das Ohr passt.

Mach dich bereit #PalmCrew ! Wir haben etwas Besonderes, an dem wir für Sie gearbeitet haben. pic.twitter.com/hTudi0tDsu — Palm (@palm) 12. Oktober 2021

Wenn das Bild tatsächlich so ist, wie es scheint, könnte es den alten Palm-Liebhabern, die immer noch an etwas Ähnlichem wie den Treo- und Palm Pre- Modellen von gestern festhalten, das Salz in die Wunde reiben.

Palm kehrte 2018 als kleiner Telefonhersteller auf den Markt zurück und bot ein Gerät an, das viel, viel kleiner als ein herkömmliches Smartphone war und als Backup dienen konnte.

Die Idee war, dass Sie es beim Laufen in eine Tasche stecken können oder wenn Sie Zeit von Ihrem Haupt-Smartphone haben möchten, aber dennoch unter derselben Nummer erreichbar sind.

Seitdem ist es relativ leise und hat kein verfeinertes, besseres Modell nachgelegt. Stattdessen scheint das Unternehmen nun auf den wachsenden TWS-Markt zu springen.