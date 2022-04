OnePlus Nord Buds: Spezifikationen vor der Markteinführung bekannt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus wird voraussichtlich eine Reihe von Produkten während seiner More Power to You Markteinführung am 28. April ankündigen, darunter die OnePlus Nord Buds, das OnePlus 10R und das OnePlus Nord CE 2 Lite.

Das Unternehmen hat bereits ein Bild der OnePlus Nord Buds angeteasert - das erste Produkt, das kein Telefon ist, das den Namen Nord trägt - aber ein weiteres Leck hat nun detailliert, welche Spezifikationen wir von den drahtlosen Kopfhörern erwarten können.

Laut Max Jambor, der eine ziemlich gute Erfolgsbilanz hat, werden die Nord Buds einen 12,4-mm-Treiber und Bluetooth 5.2 bieten und in den Farben Schwarz, Weiß und Blau erhältlich sein.

Jambor hat auch die Lademöglichkeiten genauer beschrieben und behauptet, dass die Nord Buds mit einer 10-minütigen Ladung 5 Stunden Musik hören können, während der Akku insgesamt 7 Stunden Hörgenuss bieten soll, oder 30 Stunden, wenn man die Ladehülle mit einbezieht. Eine aktive Geräuschunterdrückung wie bei den OnePlus Buds Z2 wird es nicht geben - was aber auch nicht weiter verwunderlich ist - und sie werden die Schutzklasse IP55 bieten.

Nord Buds:

12.4mm Treiber

Bluetooth 5.2

10 min laden > 5H hören

7H hören (30H mit Hülle)

IP55

Keine ANC

Schwarz, Weiß und Blau- Max Jambor (@MaxJmb) April 20, 2022

Was das Design angeht, so zeigt das von OnePlus selbst veröffentlichte Bild ein ähnliches Design wie das der OnePlus Buds Z2, wenn auch vereinfacht. Über den Preis ist noch nichts bekannt, aber da die Nord-Smartphones preislich konkurrenzfähig sind, würden wir dasselbe von den Nord Buds erwarten.

Zum Glück wird es nicht mehr lange dauern, bis Sie es herausfinden werden. Wie Sie das OnePlus-Event am 28. April verfolgen können, erfahren Sie in einem separaten Beitrag.

