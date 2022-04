Hier sind die OnePlus Nord Buds in einem offiziellen Bild

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus Indien hat ein Bild der OnePlus Nord Buds vor ihrer Einführung am 28. April getwittert.

Sie werden offiziell zusammen mit dem OnePlus 10R 5G und dem OnePlus Nord CE 2 Lite Smartphone während des More Power to You Launch Events des Unternehmens vorgestellt.

Die Knospen werden das erste Mal sein, dass das Nord-Branding auf einem anderen Produkt als einem Telefon verwendet wird. Sie sollen eine erschwinglichere Alternative zu den Flaggschiff-Produkten von OnePlus darstellen.

Abgesehen von dem Bild, das auf dem offiziellen Twitter-Account gepostet wurde, ist derzeit wenig über die kabellosen Ohrstöpsel bekannt.

Die OnePlus Nord Buds sind da und werden bald die Stadt rocken! Lass dich benachrichtigen und gewinne groß: https://t.co/NlMgDtCRfR pic.twitter.com/TRXNTEZcRb- OnePlus India (@OnePlus_IN) April 18, 2022

Die Geräte wurden vor kurzem auf der FCC-Website - der Website für Kommunikationszertifizierungen in den USA - gesichtet. Das deutet darauf hin, dass sie für die Verwendung in den USA zugelassen sind. Es ist also wahrscheinlich, dass sie für eine weltweite Markteinführung bestimmt sind, nicht nur für den indischen Markt.

Das neue Bild zeigt ein ähnliches, aber vereinfachtes Design im Vergleich zu den OnePlus Buds Z2. Wir vermuten, dass die Nord Buds nicht über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügen werden, um die beiden Modelle voneinander zu trennen.

Der Preis der Nord Buds wird jedoch höchstwahrscheinlich sehr attraktiv sein. Vielleicht werden sie sogar als Anreiz für Käufer des neuen CE 2 Lite angeboten, wenn dieser ebenfalls auf den Markt kommt.

Wir werden es am 28. April während der Veranstaltung herausfinden, die Sie hier live verfolgen können.

Schreiben von Rik Henderson.