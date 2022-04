OnePlus Nord Buds von der FCC zertifiziert, Markteinführung unmittelbar bevorstehend?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass OnePlus planen könnte, echte kabellose Ohrhörer unter seiner günstigeren Marke Nord auf den Markt zu bringen.

Zunächst sahen wir durchgesickerte Renderings, die auf der Grundlage von Prototypen erstellt wurden, die uns einen ersten Blick darauf gaben, wie diese neuen erschwinglichen Kopfhörer aussehen könnten. Jetzt haben wir dank eines offiziellen FCC-Listings Live-Fotos.

Auf den Fotos ist ein Ohrhörer zu sehen, der mit den im Februar geleakten Bildern identisch ist, komplett mit dem ergonomischen, abgerundeten Kopfhörer und dem kurzen, pillenförmigen Stiel.

Es wird gemunkelt, dass diese Ohrhörer ANC, eine Verbindung mit niedriger Latenz für Spiele und einen aggressiven Preis bieten werden. Und der muss aggressiv sein, wenn sie billiger sein sollen als die OnePlus Buds, die es bereits gibt.

Bei der ersten Ankündigung der Marke Nord erklärte OnePlus gegenüber Pocket-lint, dass es sich nicht nur um Smartphones handeln würde. Vielmehr stellte sich das Unternehmen ein Ökosystem aus leichter zugänglichen Geräten vor, die alle zusammenarbeiten.

Seitdem haben wir von dem Unternehmen eigentlich nur Mittelklasse- und Budget-Smartphones zu unterschiedlichen Preisen gesehen. Mit den Nord Buds (wenn sie denn so heißen sollten) wird OnePlus seinen ursprünglichen Plan, über erschwingliche Telefone hinaus zu expandieren, in die Tat umsetzen.

Da die Nord Buds jetzt in Live-Fotos in offiziellen Zertifizierungsberichten auftauchen, ist es so gut wie bestätigt, dass die Buds tatsächlich irgendwann in naher Zukunft auf den Markt kommen werden.

Die technischen Daten, der Preis und das genaue Datum der Markteinführung sind noch nicht bekannt, aber es scheint, dass wir zumindest zuversichtlich sein können, dass die Nord-Kopfhörer bald auf den Markt kommen werden.

Schreiben von Cam Bunton.