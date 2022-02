OnePlus wird möglicherweise bald Ohrhörer der Marke Nord herausbringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Marke OnePlus ist kein Unbekannter für drahtlose Ohrhörer und bietet Optionen wie OnePlus Buds ,Bullets und Buds Z2 .

Sie denken vielleicht, dass sie bereits eine Option für jeden Benutzer haben, aber das neueste Leck der oft zuverlässigen OnLeaks deutet darauf hin, dass noch mehr in Arbeit ist.

Hochauflösende Renderings geben uns einen ersten Einblick in das, was als Nord TWS-Ohrhörer bezeichnet wird .

Die Renderings zeigen einen anderen Stil als die aktuellen Designs von OnePlus , mit einem kürzeren, breiteren Schaft und einem glänzenden Goldakzent.

Der goldene Kreis auf den Ohrhörern wird vermutlich eine kapazitive Berührungstaste für die Mediensteuerung und das Annehmen von Telefonanrufen sein.

Das Ladecase ist eine kastenförmige Angelegenheit mit einem goldgeprägten OnePlus-Logo auf dem Deckel, das ein wenig an einige der TWS-Ohrhörer von Sony erinnert.

91mobiles behauptet, dass die Renderings „auf den Live-Bildern der endgültigen Prototyping-Stufeneinheiten basieren“, aber wir sollten mit geringfügigen Änderungen im Endprodukt rechnen.

Beste Kopfhörer-Angebote für den Black Friday 2021: AirPods, Bose, Beats, Sony-Schnäppchen von Cam Bunton · 29 November 2021 Das größte Shopping-Event des Jahres 2021 ist die beste Zeit, um einige Kopfhörerrabatte zu verschlingen.

Der Bericht schlägt auch vor, dass die Ohrhörer Funktionen wie ANC und niedrige Latenzzeiten für Spiele bieten und gleichzeitig einen aggressiven Preis beibehalten.

Es gibt derzeit keinen Hinweis darauf, ob OnePlus alternative Farben der Nord-Ohrhörer anbieten wird, aber das Gold bringt Abwechslung in das aktuelle monochromatische Angebot.

Da das Nord-Branding normalerweise den Mittelklasse-Smartphones der Marke vorbehalten ist, erwarten wir auch für diese Ohrhörer Mittelklasse-Preise.

OnePlus hat Gerüchten zufolge eine Reihe von Produkten , die in den nächsten Monaten auf den Markt kommen sollen. Wenn also die Knospen von Nord so aussehen, wie Sie es mögen, müssen Sie möglicherweise nicht lange warten.

Schreiben von Luke Baker.