Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat ein neues Paar echter kabelloser Ohrhörer auf den Markt gebracht, die einige der High-End-Funktionen der Buds Pro in ein erschwinglicheres Produkt bringen.

OnePlus Buds Z2 verwenden ein bekanntes Design, das theoretisch den AirPods ähnelt, wobei der externe Stiel von einem abgerundeten tropfenförmigen Ohrhörer nach unten zeigt.

Wie die Buds Pro verfügen die Buds Z2 über ANC (Active Noise Cancelling) mit zwei unterschiedlichen Noise Cancelling-Stufen, die entweder eine 25- oder 40-Dezibel-Unterdrückung bieten.

Musik wird mit einigen relativ großen 11-mm-Treibern an Ihre Ohren geliefert. Außerdem können sie bis zu 38 Stunden Musik abspielen, einschließlich des Akkus im Gehäuse.

Darüber hinaus müssen Sie sie dank der Schnellladetechnologie nur 10 Minuten lang einstecken, um 5 Stunden Wiedergabezeit zu erhalten.

Eine der bequemeren Funktionen für die Landung auf dem Buds Z2 ist die Unterstützung von Google Fast Pair , die das Pairing und die Verbindung mit jedem Ihrer Android-Geräte wirklich einfach macht.

Sie erhalten ein Popup-Visual auf Ihrem Bildschirm mit einer einfachen Kopplungstaste. Und – einmal gekoppelt – können Sie den individuellen Akkustand für jede Knospe und das Gehäuse sehen. Darüber hinaus können Sie sogar den Google-Dienst "Meine Buds suchen" verwenden, um sie zu finden.

Sie sind so gebaut, dass sie auch raues Wetter überstehen, mit IP55-Klassifizierung gegen das Eindringen von Staub und Wasser in die Knospen selbst und IPX4-Spritzwasserschutz im Gehäuse.

Verwenden Sie sie mit einem modernen OnePlus-Flaggschiff-Telefon (ab OnePlus 7/7 Pro aufwärts) und Sie erhalten Dolby Atmos-Unterstützung und 94 ms Latenz für Gaming-Audio im Pro Gaming-Modus.

OnePlus Buds Z2 wird beim Versand in Schwarz oder Weiß erhältlich sein und kostet in Großbritannien nur 99 £, was sie zu sehr erschwinglichen Buds für die versprochene Leistung macht.