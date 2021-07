Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus entwickelt ein neues Paar In-Ear-Kopfhörer, und Sie können sich bewerben, um sie zu testen.

Laut der Lab-Website des Unternehmens sucht OnePlus nach Testern für den Nord 2 und „Buds Pro“. Abgesehen vom Namen der Ohrhörer verrät das Unternehmen nicht viel mehr. Es wird davon ausgegangen, dass sie über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügen. Da es sich um Pro-Ohrhörer handelt. OnePlus wird den Nord 2 am 22. Juli 2021 auf den Markt bringen, daher erwarten wir, dass wir bald mehr über die Buds Pro erfahren werden.

Wenn Sie die OnePlus Buds Pro testen möchten, bevor sie offiziell verfügbar sind, können Sie sich bis zum 17. Juli 2021 für die Teilnahme am Testprogramm von OnePlus Lab bewerben.

Laut OnePlus enden die Anträge zum Testen von OnePlus Buds Pro am 17. Juli 2021. Die Tester werden am 21. Juli bekannt gegeben und die Geräte werden am 22. Juli (am selben Tag, an dem die Nord 2 auf den Markt kommt) an die Tester ausgeliefert, mit einem Embargo, das um folgt. ein noch zu bestimmendes Datum. OnePlus sagte, "Rezensenten werden Geräte um das offizielle Datum der Einführungsveranstaltung herum erhalten", daher ist es möglich, dass das Unternehmen plant, die Ohrhörer vor Ende des Monats auf den Markt zu bringen. Vielleicht kommen sie am selben Tag wie Nord 2 an? Pocket-lint hält Sie auf dem Laufenden.

Rufen Sie die OnePlus Lab-Website auf. Suchen Sie unter "The Lab - Buds Pro Edition" nach der Schaltfläche "Anwenden" und wählen Sie sie aus. Füllen Sie das Antragsformular aus und senden Sie es ab. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren OnePlus-Community-Benutzernamen, Ihr Land, Ihren Beruf und mehr ein. OnePlus prüft alle Anträge zwischen dem 9. Juli und dem 17. Juli 2021. Die Gewinner werden am 21. Juli 2021 in der OnePlus-Community bekannt gegeben.

Weitere Informationen finden Sie im FAQ-Bereich unten auf der Lab-Website.