Nothings Ear 1-Kopfhörer werden am 27. Juli auf den Markt kommen

(Pocket-lint) - Das Unternehmen Nothing von Carl Pei wird am 27. Juli bei einem Launch-Event sein erstes Produkt vorstellen. Das Ear 1 wird Ende nächsten Monats endlich enthüllt.

Nichts verrät noch zu viel, aber in seiner Einladung an die Medien hieß es, es werde "rohe Schönheit und präzise Technik zu einem reinen Klangerlebnis verbinden".

So nett und vage das auch ist, Nothing hat einen Hinweis darauf gegeben, wie seine Produkte aussehen werden, und hat dringend darauf hingewiesen, dass zumindest einige transparente Materialien in seinem gesamten Portfolio verwendet werden.

In den ersten Monaten dieses Jahres hat Nothing Informationen über seine Pläne für das/die kommende(n) Jahr(e) per Tropf gefüttert.

Wir wissen seit Mai, dass sein erstes Produkt – ein Paar echter kabelloser Ohrhörer – Ear 1 heißen würde und ursprünglich im Juni auf den Markt kommen sollte.

Offensichtlich haben sich die Pläne ein wenig geändert und das Produkt hat sich leicht verzögert. Vor kurzem gab das Unternehmen bekannt, dass es seine ersten Knospen bei Selfridges über seine Marke Smartech verkaufen wird.

Wir erwarten nicht, dass nichts nur bei den Ohrhörern aufhören wird, aber das erste Produkt des Unternehmens unterliegt einer Menge und viel Druck, diesen ersten Eindruck richtig zu machen.

Da es sich bei der frühen Botschaft darum drehte, das Unnötige zu entfernen und uns praktische Produkte mit ikonisch aussehenden Designs zu hinterlassen, waren die frühen Gespräche mutig.

Die Zeit wird zeigen, ob das erste Produkt dem Hype gerecht wird oder nicht.

Schreiben von Cam Bunton.