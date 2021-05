Das erste Paar Ohrhörer von Nothing namens Ear 1 wird im Juni auf den Markt kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Firma Nothing von Carl Pei wird im Juni ihre ersten Ohrhörer auf den Markt bringen und sie werden "Ear 1" heißen. Das ist richtig, Sie werden sehen, dass in diesem Sommer ein Produkt namens Nothing Ear 1 in die Regale kommt.

Von Anfang an bestand Peis Vision für Nothing darin, ein Unternehmen und Produkte zu schaffen, die sich darauf konzentrierten, unkompliziert zu sein und einfach ihre Arbeit zu erledigen, ohne sich aufzuregen und in die Quere zu kommen.

Natürlich erstreckt sich diese Vision auch auf einen Namen. Obwohl es seltsam ist, ist es sicherlich erfrischend, ein Produkt zu sehen, das in einem Markt mit langen Namen wie Momentum True Wireless 2 oder LGs Tone Free Wireless Earbuds (FN7) oder einer komplizierten Folge von Buchstaben und Zahlen wie dem Sony WF so einfach benannt ist -1000XM3 .

Tatsächlich ist es ein Namensschema, das fortgesetzt werden soll. In der ersten Ankündigung des Unternehmens gibt Carl Pei an, dass er nicht glaubt, dass es einen ausgefallenen Namen braucht, und wählte ihn der Einfachheit halber aus, während er im Wesentlichen bestätigt, dass der zweite Name "Ear 2" heißen wird.

Leider sind der Name und vage Startdaten alles, was wir derzeit von Nothing haben.

Es gibt nur einen vagen Hinweis auf das Design im beigefügten Bild, wobei die Ankündigung behauptet, es sei "streng geheim", aber es werde "Hinweise auf Transparenz, ikonische Form und raffinierte Funktionalität" enthalten. Was auch immer das heißt.

Bleib dran für mehr. Wenn Nothing so etwas wie das frühere Unternehmen von Carl Pei - OnePlus - ist, werden die Informationen zur Tropfzufuhr kurz vor dem Start gespeichert, damit wir alle das erste offizielle Produkt des jungen Herstellers vorwegnehmen können.

Schreiben von Cam Bunton.