OnePlus Buds Z könnte am 14. Oktober zusammen mit OnePlus 8T auf den Markt kommen

(Pocket-lint) - OnePlus wird am 14. Oktober sein nächstes Flaggschiff, das OnePlus 8T, auf den Markt bringen. Wenn die Teaser etwas zu bieten haben, werden wir wahrscheinlich auch einen neuen Kopfhörer bekommen.

Obwohl der Name selbst nicht verwendet wurde, wurde spekuliert, dass eine günstigere Alternative zu den echten drahtlosen OnePluds Buds -Ohrhörern in Sicht ist. In einem am 1. Oktober veröffentlichten Tweet neckt OnePlus den Start:

Eine ganz neue Klangwelt. Demnächst. - OnePlus (@oneplus) 1. Oktober 2020

Das Schlüsselelement des Bildes hier ist - offensichtlich - das einzige im Bild: eine Silikon-In-Ear-Spitze. Es wird vorgeschlagen, dass die nächsten Buds ein anderes Design aufweisen werden als die geformte Kunststoffkonstruktion ihres ersten Paares.

Das heißt, anstatt nur am Eingang des Gehörgangs zu sitzen, bilden die Ohrstöpsel eine Versiegelung, um eine bessere passive Geräuschunterdrückung zu ermöglichen.

Gerüchten zufolge wird dieses neue Knospenpaar - derzeit als OnePlus Buds Z bezeichnet - erheblich billiger sein als die bereits erschwinglichen OnePlus Buds.

Wir sind uns nicht sicher, wie viel sie genau kosten werden, aber wir haben nicht lange Zeit, um alle Vor- und Nachteile des nächsten OnePlus-Paares herauszufinden.

Sie können es zusammen mit uns während der Auftaktveranstaltung herausfinden. Hier erfahren Sie, wie und wann Sie das Startereignis sehen können.

Schreiben von Cam Bunton.