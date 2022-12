Die nächsten Ohrstöpsel von Nothing sind bereits vor ihrer Vorstellung zertifiziert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nothing hat seine nächsten Ohrstöpsel noch nicht angekündigt, aber es sieht so aus, als wären sie bereits zertifiziert worden und befinden sich nun in der Bluetooth SIG-Datenbank.

Das bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, dass Nothing sich darauf vorbereitet, die neuen Ohrstöpsel anzukündigen, die wahrscheinlich Nothing Ear (2) heißen werden, wenn sich die Teeblätter als richtig erweisen. Und wenn dem so ist, könnte das von OnePlus-Mitbegründer Carl Pei gegründete Unternehmen sein nächstes Produkt eher früher als später ankündigen.

Die Zertifizierungsseite zeigt ein Produkt, das intern Nothing B155 genannt wird, und bestätigt zwar, dass die Ohrhörer Bluetooth 5.2-Konnektivität nutzen werden, aber das war's dann auch schon. Darüber hinaus sind wir auf frühere Gerüchte angewiesen, um herauszufinden, was hier vor sich geht.

Die Nothing B155 TWS erhalten die Bluetooth SIG-Zertifizierung. Nothing Ear Stick: B157.

Ear (2)? pic.twitter.com/vA1jyFh5ku- Mukul Sharma (@stufflistings) December 15, 2022

Basierend auf früheren Berichten wird vermutet, dass das Nothing Ear (2) fast identisch mit den aktuellen Nothing Ear (1) Ohrhörern aussehen wird, die man jetzt schon kaufen kann. Wir wissen leider nichts über die Akkulaufzeit oder andere Extras, die die aktualisierten Ohrhörer zu bieten haben werden.

Wir können jedoch fast sicher sein, dass es etwas Neues geben wird, und sei es nur, um sicherzustellen, dass es für die Kunden einen zwingenden Grund gibt, auf das Neueste und Beste aufzurüsten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Ohrhörer in der Bluetooth SIG-Zertifizierungsdatenbank auftauchen, werden wir wohl nicht allzu lange warten müssen, bis wir eine Antwort erhalten.

