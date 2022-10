Nothing Ear (Stick) landet mit drehbarem Gehäuse, ergonomischem Design und günstigem Preisschild

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nachdem Nothing es bereits auf einer Modenschau angedeutet hatte , hat das Unternehmen nun offiziell sein neuestes Audioprodukt vorgestellt: das Nothing Ear (Stick). Es handelt sich nicht um einen Ersatz für das Ear (1), sondern um eine Alternative, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, etwas anderes als das erste Paar zu haben.

Die offensichtlichste Veränderung ist das zylinderförmige, transparente Gehäuse, das sich zum Öffnen und Schließen drehen lässt. Es erinnert ein wenig an das Ladegehäuse, das in den frühen Tagen der kabellosen Ohrhörer mit den VerveOnes geliefert wurde.

Es ist nicht nur so gestaltet, um anders auszusehen, sondern auch, weil es sich - wenn es geschlossen ist - nicht zufällig öffnet, wenn man es fallen lässt. Man muss ihn bewusst drehen, um ihn zu öffnen und an die Ohrhörer zu gelangen, was bedeutet, dass man sie nicht so leicht verlieren kann.

Abgesehen davon ist das Design dem von Nothing sehr ähnlich, d. h. das Gehäuse ist transparent mit weißen und roten Akzenten.

Die Knospen selbst sehen dem Original Ear (1) sehr ähnlich, mit Ausnahme eines wichtigen Details: Es gibt keine Silikonspitze. Die Ohrhörer sind so konzipiert, dass sie wie die AirPods in den Ohren sitzen, um ein bequemes und einfaches Tragegefühl zu bieten, das sich nicht aufdringlich anfühlt.

Damit du trotzdem einen guten Sound bekommst, hat Nothing die Ohrhörer mit einem eigenen 12,6-mm-Treiber ausgestattet, der laut eigenen Angaben einen großartigen Bass bietet. Drei in die Ohrhörer integrierte High-Definition-Mikrofone arbeiten mit einem Algorithmus, der sicherstellt, dass du unabhängig von der Passform der Ohrhörer die gleiche Bassqualität bekommst.

Dieses Modell verfügt nicht über ANC, aber Sie erhalten eine nahtlose Software-Integration mit dem Nothing Phone (1), wobei die Knospen sofort nach dem Koppeln und Verbinden in den Schnelleinstellungen des Telefons erscheinen und Sie die Möglichkeit haben, den EQ zu optimieren und Informationen wie die Akkulaufzeit anzuzeigen, ohne eine App zu installieren.

Besitzer von iPhones und anderen Android-Telefonen können eine App herunterladen und erhalten die gleiche Grundfunktionalität.

Mit 7 Stunden Musikwiedergabe außerhalb des Etuis bieten die Ear (Stick) eine gute Langlebigkeit, mit dem Ladeetui sind es weitere 22 Stunden. Die Ohrhörer sind außerdem nach IP54 gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt.

Sie können Nothing Ear (Stick) ab dem 4. November kaufen, wobei die Knospen zunächst Teil eines auf 100 Stück begrenzten Vorverkaufs sind. In Großbritannien können Sie sie bei Selfridges, FarFetch, John Lewis und direkt bei Nothing kaufen. Der Preis liegt bei sehr günstigen 99 £.

Schreiben von Cam Bunton.