Nothing kündigt "irre coole" Nothing Head (1) Kopfhörer an

(Pocket-lint) - Nothing könnte in Zukunft ein Paar Over-the-Ear-Kopfhörer auf den Markt bringen, zumindest wird die Idee angedeutet.



Die Marke Nothing von Carl Pei hat die Nothing Ear (1) TWS-Ohrhörer, das Nothing Phone (1) und wird bald die Nothing Ear (Stick) Ohrhörer auf den Markt bringen. Und obwohl das letzte Produkt noch nicht offiziell auf den Markt gekommen ist (es kommt am 26. Oktober auf den Markt), deutet das Unternehmen an, dass es auch Over-the-Ear-Kopfhörer herstellen könnte. Der Gründer von Nothing, Carl Pei, twitterte kürzlich ein Konzeptdesign für Nothing-Kopfhörer, das vom Online-Magazin Yanko Design erstellt wurde.

Daraufhin teilte Nothing den Tweet von Pei und fragte seine Follower: "Sollen wir?" Das ist nicht gerade eine Bestätigung, aber es sieht ganz danach aus, als würde das Unternehmen die Markteinführung von Over-the-Ear-Kopfhörern in Betracht ziehen.

Die Renderings zeigen einen Kopfhörer mit LED-Streifen an den Ohrmuscheln und in den Farben Schwarz und Weiß. Sie sehen fast wie ein Gaming-Headset aus. Pei bezeichnete das Design in seinem Tweet als "irre cool".

Denken Sie daran, dass Nothing erst letzte Woche angekündigt hat, dass es seine Nothing Ear (Stick) Ohrhörer am 26. Oktober 2022 um 19:30 Uhr IST auf den Markt bringen wird . Das Unternehmen hat weder die technischen Daten noch die Funktionen der Ohrstöpsel verraten, aber es hat das Design mitgeteilt. Es handelt sich um kabellose Halb-In-Ear-Kopfhörer mit einem lippenstiftähnlichen Gehäuse mit zwei Aussparungen für die Ohrhörer. Weitere Informationen zu den Ohrhörern - einschließlich der Preise - werden auf der Veranstaltung bekannt gegeben.

Es ist unwahrscheinlich, dass Nothing so kurz nach der Vorstellung eines Konzepts im Internet mit Kopfhörern überrascht, aber vielleicht berichten wir nächstes Jahr um diese Zeit über die bevorstehende Einführung der Nothing Head (1) Kopfhörer.

Obwohl Nothing (Over) Ear einen besseren Klang hat, wenn Sie uns fragen.

