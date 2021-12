Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nothing hat eine neue Black Edition seines ersten Produkts, der True Wireless Earbuds Ear 1 angekündigt . Das Ear 1 wurde erstmals 2021 veröffentlicht und ist das erste Produkt eines Unternehmens, das vom ehemaligen OnePlusser Carl Pei mitgegründet wurde.

Von Anfang an drehte sich bei den Botschaften von Nothing alles darum, wie anders es sich vom Mainstream unterscheiden wird, und das begann mit dem Design.

Das Ear 1 verfügt über ein transparentes Ladeetui aus Kunststoff und transparenten Kunststoff um die Ohrhörerstiele. Bei der Black Edition sieht der Kunststoff des Gehäuses jedoch dunkler und rauchiger aus.

Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, verwendet die neue Version im Wesentlichen einen mattschwarzen Kunststoff in allen Bereichen innerhalb der Knospen und des Gehäuses, die beim ersten Modell mit einem glänzenden weißen Kunststoff veredelt wurden.

Das Ergebnis ist ein stimmungsvolleres, dunkleres Produkt, das auch silberne Metallelemente im Gehäusedeckelmagnet und -scharnier durch schwarze ersetzt.

Abgesehen von den ästhetischen Änderungen ist alles andere wie bei der ersten Version. Dazu gehören die roten und weißen Punkte auf den Ohrhörern, die das linke und rechte Ohr kennzeichnen und in den Ladeschalen im Gehäuse übereinstimmen.

Alle Funktionen sind identisch mit dem weißen Modell, was bedeutet, dass Sie die gleichen 11,6-mm-Treiber, die dreistufige Geräuschunterdrückung und bis zu 34 Stunden Akkulaufzeit (einschließlich Akku im Gehäuse) erhalten.

Wie bei der Ankündigung des weißen Modells wird Nothing die ersten 100 Paare in einer limitierten Serienauflage herstellen, die alle einzeln von 1 bis 100 graviert sind.

Der Unterschied besteht diesmal jedoch darin, dass diese limitierte Auflage nicht auf StockX verkauft wird. Stattdessen wird es am 4. Dezember an einem Nothing-Kiosk im Seven Dials, Covent Garden in London zum Verkauf angeboten.

Der reguläre Online-Verkauf beginnt am 13. Dezember um 11 Uhr GMT zu einem Preis von sehr günstigen 99 GBP.

