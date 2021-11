Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als würde Nothing sein True-Wireless- Buds-Sortiment von Ear 1 um eine frische Farbgebung erweitern. Nachdem bereits ein Paar in Weiß auf den Markt gekommen ist, ist die neue Farbe - wenig überraschend - Schwarz.

Dank verschiedener Informationsschnipsel aus verschiedenen Quellen, einschließlich des Unternehmens selbst, scheint es, dass eine Ankündigung sehr bald erfolgen könnte.

Auf seinem Social-Media-Handle neckte Nothing, dass "morgen etwas kommt". Der Tweet wurde am 28. November veröffentlicht und deutet auf eine Ankündigung von heute, 29. November, hin.

Zeit, sich aufzuregen.

Morgen kommt was.

Bleiben Sie dran. ️ pic.twitter.com/TdaShnA7eJ — Nichts (@nothing) 28. November 2021

Beste Noise-Cancelling-Kopfhörer (ANC) 2021 zum Ausblenden von Geräuschen, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten von Mike Lowe · 29 November 2021

Obwohl dies nicht ausdrücklich gesagt wird, deutet die Hinzufügung einer mattschwarzen Gottesanbeterin zu ihren Werbebildern mit Insektenmotiven auf ein schwarzes Modell hin, insbesondere wenn Sie den Kontext dieses ehemaligen Tweets als Reaktion auf den beliebten YouTuber (und Nothing-Inventar) Casey hinzufügen Neistat.

Darüber hinaus teilte der produktive Leaker Evan Blass auf eigene Faust ein durchgesickertes Rendering des neuen schwarzen Modells. Angesichts seiner fast perfekten Erfolgsbilanz ist das fast so gut wie Nothing selbst, das das Produkt ankündigt.

Es gibt einen Grund, warum ich dieses Wort nie verwende ... https://t.co/RqW6a6zE8z pic.twitter.com/wrgG5yEZCa — Ev (@evleaks) 25. November 2021

Es scheint also eine fast genagelte Garantie dafür zu sein, dass Nothing eine frische neue Farbe seiner transparenten Knospen auf den Markt bringen wird. Und das ist noch nicht alles, was das Unternehmen in den kommenden Monaten auf den Markt bringen wird.

Nachdem der Hersteller mit Qualcomm zusammengearbeitet und Essential gekauft hat , ist klar, dass der Hersteller große Pläne hat, die über nur ein trendiges Paar Kopfhörer hinausgehen.

In einem Interview während WebSummit enthüllte der Mitbegründer von Nothing, Akis Evangelidis, dass das Unternehmen derzeit an fünf neuen Produkten in der Entwicklung arbeitet.

Was genau diese Produkte sein werden, ist schwer vorherzusagen, aber man würde annehmen, dass ein Smartphone nicht völlig ausgeschlossen ist. Was auch immer sie sind, es scheint, dass die nächsten zwölf Monate für das junge Unternehmen sehr arbeitsreich sein werden.