Nothing Ear 1 ist offiziell: Durchsichtige ANC-Knospen mit kleinem Budget

(Pocket-lint) - Nach monatelanger Aufbauarbeit hat Carl Peis neue Firma Nothing endlich ihr erstes Produkt offiziell angekündigt. Es ist ein Paar echter kabelloser Ohrhörer und heißt Nothing Ear 1.

Natürlich wussten wir das bereits vor der Ankündigung, aber jetzt haben wir alle Details, um den Knochen dessen, was das Unternehmen im Vorfeld der Markteinführung gehänselt hatte, Fleisch zu verleihen.

Wie bereits erwähnt , unterscheidet sich das Ear 1 von vielen anderen erschwinglichen TWS-Ohrhörern, die derzeit auf dem Markt sind, im Design.

Bei der Materialauswahl wird stark auf Transparenz gesetzt. Der Stiel jedes Ohrhörers ist transparent, sodass Sie die internen Schaltkreise im Inneren durchschauen können, während die Außenseite die externen Mikrofonabdeckungen für ANC und Sprachanrufe aufweist.

Der Fall ist ähnlich transparent. Sie können beim Aufladen direkt durch den Deckel auf die Ohrhörer sehen, und es verfügt über Vertiefungen, die helfen, diese Ohrhörer an Ort und Stelle zu halten, und sehen wir den physischen Magneten, der den Deckel geschlossen hält.

Nichts fügte auch einen roten Punkt in der Ladestation für den rechten Seitenknospen hinzu, der dem roten Punkt auf der Außenseite des rechten Knospen selbst entspricht.

Was die Spezifikationen angeht, bietet das Ear 1 so ziemlich alles, was Sie sich von einem modernen Paar echter kabelloser Ohrhörer wünschen. Es gibt einen großen 11,6-mm-Treiber, von dem Nothing sagt, dass er "reichen, immersiven Klang" liefert.

Es gibt auch ANC, das zusammen mit der passiven Isolierung durch die weichen Silikonspitzen dazu beiträgt, die Umgebungsgeräusche beim Musikhören zu reduzieren.

Auch die Akkulaufzeit verspricht ordentlich zu sein, mit über fünf Stunden Musikwiedergabe außerhalb des Gehäuses und 34 Stunden inklusive Akku im Gehäuse.

Außerdem können Sie mit Schnellladung im Handumdrehen wieder aufgeladen werden und - wenn Sie völlig leer sind - können Sie entweder USB-C zum Aufladen des Gehäuses verwenden oder kabellos laden. Kleben Sie es also auf ein Ladepad oder verwenden Sie das umgekehrte kabellose Laden Ihres Telefons (falls vorhanden) und es wird drahtlos wieder aufgeladen.

Jede Knospe verfügt über berührungsempfindliche Bedienelemente, um verschiedene Funktionen wie das Abspielen und Anhalten von Musik oder das Aktivieren der Geräuschunterdrückung zu steuern. Mit der Ear 1-App können Sie dies anpassen und Ihre Kopfhörer wiederfinden, wenn Sie sie verloren haben.

Nichts Ear 1 wird sehr erschwinglich sein, wenn es zu einem Verkaufspreis von 99 £ in Großbritannien, 99 $ in den USA und 99 € in Europa erhältlich ist.