Nokia Noise Cancelling Earbuds bieten ANC für unter £100

(Pocket-lint) - HMD Global hat sein Nokia- Sortiment über Mobiltelefone hinaus erweitert – es bietet jetzt ein Paar echter drahtloser In-Ears mit ANC an.

Die Nokia Noise Cancelling Earbuds sind mit 13-mm-Treibern (einer in jedem Ohr) ausgestattet und in den Farben Anthrazit und Polarmeer (blau) für nur 99,99 £ erhältlich.

Wie der Name schon sagt, ist eine aktive Geräuschunterdrückungstechnologie an Bord, um Umgebungsgeräusche zu blockieren, während Sie auf dem Weg zur Arbeit Musik hören. Es gibt auch einen Transparenzmodus, mit dem Sie hören können, was in Ihrer unmittelbaren Umgebung vor sich geht.

Die Buds sind wasser- und schweißfest gemäß IPX5, während ein mitgeliefertes USB-C-Ladeetui für 20 Stunden Wiedergabezeit sorgt. Die Buds selbst bieten fünf Stunden Akkulaufzeit zwischen den Ladevorgängen, was insgesamt 25 Stunden ergibt.

Auf der Vorderseite des Gehäuses befindet sich eine Anzeige der Akkulaufzeit.

Touch-Bedienelemente können zum Anhalten und Überspringen von Titeln sowie zum Annehmen von Anrufen verwendet werden und sind mit auf Ihrem Telefon gespeicherten Sprachassistenten kompatibel.

Im Lieferumfang sind drei verschieden große Ohrstöpsel enthalten (klein, mittel und groß).

Die Nokia Noise Cancelling Earbuds sind mit iOS und Android (sowie anderen Bluetooth-fähigen Geräten) kompatibel und auf Nokia.com erhältlich . Sie sind jetzt verfügbar.