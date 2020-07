So verbinden Sie Bluetooth-Kopfhörer mit Ihrem Nintendo Switch

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Wir lieben den Nintendo Switch absolut, es gibt keine zwei Möglichkeiten. Es ist eine großartige kleine Innovation in der Konsolenwelt, ihre Portabilität und Joy-Cons bieten eine Menge neuer Spielmöglichkeiten.

Außerdem hilft es, dass es bereits eine Vielzahl klassischer Spiele für die Konsole gibt. Einer der wenigen Nachteile ist jedoch, dass es nicht für drahtloses Audio entwickelt wurde. Das bedeutet, dass kein Bluetooth eingebaut ist, was beim Hören Ihrer Spiele ein bisschen mühsam ist. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, eine Verbindung über Bluetooth herzustellen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie.

Dies ist ehrlich gesagt die einfachste Lösung, und Sie können feststellen, dass sie gefragt ist, da derzeit viele Optionen auf dem Markt sind. Verschiedene Unternehmen haben darauf hingewiesen, dass Menschen drahtloses Audio für ihren Switch wünschen, und diese Marktlücke geschlossen.

Diese Adapter sind alle ziemlich ähnlich, aber in zwei Versionen erhältlich. Einer wird an den USB-C-Ladeanschluss des Switch angeschlossen, damit Sie Audio hören können, während Sie ihn im Handheld-Modus verwenden. Der andere wird an den USB-Anschluss des Switch Dock angeschlossen, damit Sie ihn hören können, während Sie ihn auf dem Fernseher abspielen. Für unser Geld ist der tragbare Adapter das, was die meisten Leute wahrscheinlich wollen.

Diese Option von Gulikit ist eine gute Wahl - sie ist zuverlässig und einfach zu bedienen. Durch die Vermeidung eines günstigen Preises wird sichergestellt, dass die Verarbeitungsqualität solide genug ist, um lange zu halten. Das Beste daran ist, dass das Problem des Andockens umgangen wird, indem ein kleiner Adapter hinzugefügt wird, mit dem es funktioniert, während sich der Switch an Ihrem Fernseher befindet.

Mit diesem kleinen Kit funktionieren alle Bluetooth-Kopfhörer, die Sie haben, am Switch, was bedeutet, dass es an Ihnen liegt, mit was Sie ihn koppeln. Genießen Sie das kristallklare Audio auf jeden Fall!

Wenn Sie jedoch keine Kopfhörer haben, die darauf warten, diesen Zweck zu erfüllen, sollten Sie sich ein Headset zulegen, mit dem Sie Ihren Switch spielen können. Einige davon werden in der Tat mit drahtlosen Adaptern geliefert, die Sie mit dem Switch verwenden können.

Unser Favorit bei weitem ist die neueste Version des Arctis 1 Wireless von SteelSeries. Dies ist ein hervorragendes Headset, das nicht die Bank sprengt, aber großartig klingt und sehr angenehm zu tragen ist. Das Beste ist, dass es einen kleinen drahtlosen Adapter hat, den Sie für Audiofreiheit an den Switch anschließen können.

Tatsächlich ist es eine sinnvolle Investition, da es auch mit den PlayStation-Konsolen von Sony und in der neuesten Version auch mit der Xbox-Reihe von Micrsoft kompatibel ist. Das heißt, Sie können wirklich ein Headset für alle Ihre Bedürfnisse haben, was heutzutage eine Seltenheit ist.