Motorolas Konzept des rollbaren Telefons wächst wie von Zauberhand

(Pocket-lint) - Faltbare Telefone sind ein alter Hut, stattdessen ist es Zeit für rollbare Geräte. Das hat sich wohl jemand bei Motorola gedacht, als er dieses verblüffende Konzept vorstellte.

Dieses Motorola-Konzept, das auf der Tech World-Veranstaltung des Mutterkonzerns Lenovo vorgestellt wurde, zeigt ein Telefon, das mit einem 5-Zoll-Bildschirm beginnt und dann zu etwas viel Größerem heranwächst - einem iPhone 14 Pro Max-ähnlichen 6,5-Zoll-Monster. Und das alles ohne eine einzige Falte in Sicht.

Während faltbare Handys in der Regel eine unschöne Falte in der Mitte haben, gibt es das bei einem aufrollbaren Gerät nicht. Und während die meisten rollbaren Konzepte, die wir gesehen haben, wie kleine Telefone aussehen, die sich in Tablets verwandeln, ist hier etwas anders. Der Ansatz von Motorola besteht nicht darin, ein hybrides Gerät zu entwickeln, sondern ein Handy für die Hosentasche zu bauen, das im aufgerollten Zustand auch anspruchsvollere Anforderungen erfüllen kann. Wenn Sie es satt haben, dass Ihr Supertelefon Ihre Tasche füllt und Sie sich nicht mehr hinsetzen können, dann ist dies die Zukunft für Sie.

Es ist ein interessanter Ansatz, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Es ist auch irgendwie magisch, ein Telefon zu sehen, das auf Knopfdruck wächst, auch wenn es wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern wird, bis wir das selbst tun können. Dies ist ein Konzept, nichts weiter, und Motorola ist noch nicht bereit, es zu verkaufen. Aber das war vor nicht allzu langer Zeit auch bei faltbaren Handys der Fall, und jetzt können unter anderem Samsung und Motorola nicht aufhören, sie zu produzieren. Wer weiß, wie viele faltbare Handys in fünf Jahren auf dem Markt sein werden?

Vielleicht ist Apple dann schon so weit, ein faltbares iPhone zu verkaufen.

