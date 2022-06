Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Master & Dynamic hat sein neuestes Paar hochwertiger Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung vorgestellt: den MW75.

Der MW75 kommt etwa drei Jahre nach seinem Vorgänger, dem MW65, auf den Markt und ist - trotz einiger Ähnlichkeiten - ein völlig anderes Modell.

Wie immer bei Master & Dynamic wird großer Wert auf Design und luxuriöse Materialien wie Glas, Leder, Aluminium und Lammfell gelegt, um einen Kopfhörer zu schaffen, der nicht nur gut aussieht, sondern auch bequem zu tragen ist.

Wie bei seinem Vorgänger bestehen die Ohrmuscheln aus massivem, leichtem Aluminium, sind aber außen mit einer runden Platte aus gehärtetem Glas abgedeckt.

Diese ist von Aluminium umgeben, das mit einzeln gefrästen Mikrolöchern versehen ist, was ihm eine sehr zweckmäßige Ästhetik verleiht.

Der Kopfbügel und die Ohrpolster sind mit weichem Leder überzogen und mit einer großzügigen Menge Memory-Schaumstoff gepolstert, um den Tragekomfort auch über längere Zeiträume zu gewährleisten. Außerdem werden sie mit einem mit Filz überzogenen Hartschalenetui geliefert.

Was die Audio- und Geräuschunterdrückung betrifft, so bietet das MW75 eine Menge, um jeden Audio-Fan zu begeistern.

Jede Ohrmuschel ist mit vier Mikrofonen ausgestattet, die die Geräuschunterdrückung beim Musikhören und bei Telefongesprächen unterstützen, und mit der adaptiven Geräuschunterdrückung kann die Stärke der Geräuschunterdrückung an die Umgebungsgeräusche angepasst werden. Darüber hinaus bekämpfen sie auch Windgeräusche.

Der Sound wird von zwei 40-mm-Beryllium-Treibern geliefert, die so angewinkelt sind, dass der Klang direkt in Ihre Ohren gelangt. Bluetooth 5.1 und aptX Adaptive sorgen für eine solide, verzögerungsfreie Verbindung.

Darüber hinaus haben sie eine Reichweite von etwa 30 Metern, sodass Sie Ihr Streaming-Gerät im Haus lassen können, ohne die Verbindung zu verlieren.

Beste USB-C-Kopfhörer für Android-Handys 2022 von Dan Grabham · 21 Juni 2022

Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 32 Stunden bei ausgeschaltetem ANC und bis zu 28 Stunden bei aktiviertem ANC. Eine 15-minütige Aufladung reicht für 6 Stunden Hörgenuss.

Ein weiterer Bonus ist die On-Head-Erkennung, die die Musik automatisch pausiert, sobald der Kopfhörer vom Kopf genommen wird.

Die neuesten Kopfhörer von Master & Dynamic sind ab dem 28. Juni erhältlich und in vier verschiedenen Ausführungen verfügbar: Gunmetal/Schwarzes Leder, Silbernes Metall/Graues Leder, Silbernes Metall/Braunes Leder und Schwarzes Metall/Schwarzes Leder.

Wie man es von einem Premium-Kopfhörer erwartet, ist auch der Preis entsprechend hoch. In den USA kostet er 599 US-Dollar, in Europa 599 Euro und in Großbritannien 549 Euro.

Schreiben von Cam Bunton.