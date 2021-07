Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Master & Dynamic hat ein neues Paar True Wireless angekündigt, das auf dem Fundament der stylischen MW08 TWS-Knospen aufbaut .

Das neue Paar - MW08 Sport genannt - unterscheidet sich ein wenig von Ihren üblichen Sport-Ohrhörern und bringt einige Premium-Materialien und einen Premium-Preis mit sich.

Wie beim regulären MW08 hat die Karosserie einen starken Aluminiumrahmen, aber das Äußere ist mit Saphirglas bedeckt, das Master & Dynamic als "bruchsicher" bezeichnet.

Wie wir von einer Reihe von Uhren und Telefonkameras gesehen haben, hat das Saphirglas auch enorme kratzfeste Eigenschaften, so dass diese lange Zeit makellos aussehen sollten.

Das ist aber noch nicht alles. Master & Dynamic haben ein Kevlar-Fasergehäuse für die Knospen gebaut. Und das ist nicht nur Plastik, das wie Kevlar aussieht, sondern echtes Kevlar. Das bedeutet, dass es unglaublich langlebig und leicht ist.

Die Hülle bietet auch Unterstützung für kabelloses Laden, die mit den meisten kabellosen Qi-Ladestationen funktioniert. Oder Sie können das neu angekündigte MC100-Pad von M&D verwenden, wenn Sie möchten. Dies bietet eine Ladeleistung von bis zu 10 W, sodass auch Ihre Telefone bequem aufgeladen werden können.

Jedes Knospenpaar wird mit Silikonspitzen in fünf Größen sowie Schaumstoffspitzen in zwei Größen geliefert. Der Vorteil davon ist, dass die Schaumeigenschaft bedeutet, dass es in fast jedes Ohr passt und es während des Trainings sicher hält.

Wie beim regulären MW08 wird der Klang von großen 11-mm-Beryllium-Treibern geliefert und es verfügt über Qualcomms Hybrid ANC zur Geräuschunterdrückung. Entscheidend ist, dass es auch Umgebungsmodi hat, wenn Sie hören möchten, was um Sie herum passiert.

Mit 12 Stunden Musikwiedergabe außerhalb des Gehäuses und weiteren 30 Stunden durch das Ladecase bietet der MW08 Sport eine beeindruckende Akkuleistung.

Der MW08 Sport von Master & Dynamic wird ab heute, dem 27. Juli, zu einem Preis von 349 US-Dollar in den USA (329 £ bzw. 349 € in Großbritannien/Europa) in den Handel kommen. Wenn sie etwas wie die regulären MW08 sind, wird die Leistung fantastisch sein.

Das kabellose 10W MC100-Ladepad kostet in den USA 69 US-Dollar (59 £ oder 69 € in Großbritannien/Europa).