(Pocket-lint) - Logitech hat an der Entwicklung von Gaming-Kopfhörern gearbeitet, die kabellose Konnektivität in Profiqualität und Hochleistungsklang in einem kleinen, aber feinen Gehäuse bieten.

Die Logitech G Fits, wie die Ohrstöpsel genannt werden, bieten mehr als herkömmliche Ohrstöpsel. Normalerweise sind In-Ears für die Bluetooth-Audioübertragung unterwegs gedacht. Aber Logitech hat erkannt, dass auch Gamer Ohrstöpsel lieben, und zum Spielen braucht man eine Verbindung mit geringer Latenz, der man vertrauen kann.

Diese Gaming-Ohrhörer bieten also alles. Sie verfügen über die kabellose Lightspeed-Technologie von Logitech für eine Verbindung mit geringer Latenz sowie über Bluetooth-Funktionen mit den Optionen "Gaming" und "Standard".

Die G Fits sind mit PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch und Mobilgeräten kompatibel.

Was vielleicht noch interessanter ist, ist das Angebot von Lightform Custom Molding für die Ohrstöpsel. Logitech sagt, dass die G Fits eine individuelle Anpassung bieten, die man in nur 60 Sekunden selbst durchführen kann. Es gibt eine App, die den Ohrhörern beiliegt und Sie durch den Formungsprozess führt, sodass Sie im Handumdrehen eine individuelle Passform erhalten.

Die Lightform-Technologie verwendet eingebettete LEDs, die die mit Gel gefüllten Ohrstöpsel aushärten, während sie sich in Ihren Ohren befinden. Sie folgen der Form Ihrer Ohren und passen sich perfekt an, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

Die Form und die individuelle Passform der G Fit-Ohrhörer bedeuten auch, dass Sie standardmäßig eine hervorragende passive Geräuschunterdrückung erhalten. Bei diesen In-Ears gibt es keine aktive Geräuschunterdrückung, aber das macht laut Logitech nichts, da die passive Unterdrückung hervorragend ist. Das Fehlen von ANC mag einige abschrecken, aber es bedeutet auch eine längere Akkulaufzeit (ca. 7 Stunden) und eine bessere Klangqualität.

Mit der Logitech G Fits-App können Sie den Klang an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie können zwischen verschiedenen EQ-Einstellungen für Musik, Podcasts, FPS- oder Rollenspiele wählen.

Die G Fits sind außerdem mit Beamforming-Mikrofonen ausgestattet, sodass du dich beim Spielen mit deinen Freunden unterhalten kannst und gleichzeitig lästige Hintergrundgeräusche unterdrückt werden.

Die In-Ears werden zuerst in den USA ausgeliefert und sind dann ab 2023 auch für den Rest der Welt erhältlich. Die Logitech G Fits sind in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Schreiben von Adrian Willings.