Logitech G enthüllt das elegante und plattformunabhängige kabellose Astro A30

(Pocket-lint) - Astro hat die neueste Generation seines kabellosen Gaming-Headsets Astro A30 vorgestellt.

Es ist das erste Astro-Headset, das offiziell unter der Marke Logitech herausgebracht wird und das laut Unternehmen "plattformunabhängig" ist. Es ist so konzipiert, dass es mit allen Arten von Geräten und allen Plattformen funktioniert, wobei die gleichzeitige Konnektivität mit mehreren Geräten einer der Hauptvorteile ist.

Das Astro A30 Wireless funktioniert mit PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Mobile, iOS und Android. Es verwendet die kabellose Lightspeed-Technologie von Logitech G für eine 2,4-GHz-Verbindung. Sie können den Standard-USB-A-Dongle auf dem PC verwenden oder einen separaten USB-C-Dongle kaufen, den Sie auf dem PC, der Nintendo Switch und Ihrem Handy verwenden können. Es gibt aber auch Bluetooth- und 3,5-mm-Anschlüsse, wenn du sie brauchst. Mit der Fähigkeit, verschiedene Audioquellen zu mischen.

⦁ Frequenzgang: 20-20.000 Hz

⦁ Empfindlichkeit: 105 dBSPL/mW @1kHz

⦁ Anschlusstyp: USB-C

⦁ Kabellose Reichweite: 15 Meter

Das Unternehmen sagt, dass es eine epische Akkulaufzeit von über 27 Stunden hat und bei Bedarf einfach über USB-C aufgeladen werden kann. Du kannst aber auch zu einem 3,5-mm-Anschluss wechseln und auf diese Weise weiterspielen, auch wenn er flach ist.

Die A30 sind auch in anderer Hinsicht flexibel. Das Headset verfügt über zwei Mikrofone. Ein abnehmbares Bügelmikrofon, das Sie zu Hause zum Spielen verwenden können, und ein eingebautes Mikrofon, das Sie unterwegs für Bluetooth-Telefonate nutzen können.

Das Headset ist in zwei matten Farben erhältlich - Weiß und Marineblau - und Sie haben die Möglichkeit, den Look mit austauschbaren, individuellen Lautsprecheranhängern zu individualisieren, um Ihren eigenen Look zu kreieren. Außerdem verspricht das Headset ganztägigen Tragekomfort mit "bequemer Memory-Schaumstoff-Polsterung" an den Ohrpolstern und dem Kopfbügel sowie praktischen, drehbaren Ohrmuscheln mit "genau richtiger" Klemmkraft.

Das ist sicherlich eine Menge für Ihr Geld. Der Astro A30 Wireless ist ab sofort zum Preis von 229 $ bzw. 249 € im Handel erhältlich.

