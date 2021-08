Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die T5 II True Wireless-Ohrhörer von Klipsch waren einige der besten Ohrhörer, die wir seit langem verwendet haben, als wir Anfang des Jahres überprüft haben, und wir hatten nur ein paar Punkte, an denen wir dachten, dass Verbesserungen vorgenommen werden könnten.

Es sieht jedoch so aus, als ob Klipsch nicht auf seinen Händen gesessen hat - diese Punkte wurden bereits in Form des neuen T5 II True Wireless ANC angesprochen. Wie der Name schon sagt, ist die große Ergänzung die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die die Ohrhörer auf Reisen oder bei der Arbeit weitaus nützlicher macht.

Darüber hinaus hat Klispch eine breite Palette von Gestensteuerungen mit einem System von Bragi eingebaut. Sie können die Ohrhörer mit Kopfbewegungen wie Nicken und Schütteln steuern, die alle kontextabhängig aktiviert werden. Das klingt ziemlich funky und wir müssen sehen, wie es funktioniert, aber es könnte durchaus nützlich sein.

Das Hinzufügen dieser Verbesserungen zum bereits hervorragenden Klangprofil der Ohrhörer sollte eine ziemlich besondere Kombination ergeben, obwohl sie bei der Veröffentlichung im September auch mit einem anständigen Preisanstieg auf bis zu £ 379 / € 439 / $ 349 verbunden ist.

Schließlich nutzt Klispch auch die Partnerschaft mit McLaren, um eine etwas lautere und stolzere Sonderedition der Ohrhörer mit der typischen orangen Farbe herauszubringen. Es kommt auch mit einem maßgeschneiderten Dual-Wireless-Ladegerät.

Ob das ausreicht, um Sie zu überzeugen, können wir nicht sagen, aber die Basisversion des T5 II True Wireless ANC ist für später in diesem Jahr sehr auf unserem Radar.

