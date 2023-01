Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Markt für Gaming-Headsets und -Kopfhörer ist so hart umkämpft wie nie zuvor, und unzählige Marken versuchen, den Kampf um deine Ohren beim Spielen zu gewinnen.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, ein Alleinstellungsmerkmal anzustreben, das andere Headsets nicht bieten können oder wollen, und das scheint der Ansatz von JBL in diesem Jahr für seine Quantum-Reihe zu sein.

Auf der CES 2023 stellt das Unternehmen sein überarbeitetes Angebot vor, mit neuen Headsets für Xbox und PlayStation, die über das sogenannte QuantumSPATIAL 360 Immersive Audio" verfügen.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass der Ton auch dann im Vordergrund bleibt, wenn Sie Ihren Kopf bewegen - etwas, das in den letzten Jahren in vielen Kopfhörern, aber nicht in allzu vielen Headsets zu finden war.

Dies gilt nur für die Spitzenmodelle - das Quantum 910X/P kostet stolze 299,95 US-Dollar.

Andere neue Modelle sind natürlich zu niedrigeren Preisen erhältlich, aber wir interessieren uns mehr für den JBL Quantum TWS Air, ein neues Paar echter kabelloser Ohrhörer mit einem integrierten Gaming-Dongle.

Damit erhalten sie ein latenzarmes Feedback für nur 99,95 $, was einige Konkurrenten, die wir zum Beispiel von HyperX gesehen haben, unterbietet, wenn auch nur um ein wenig.

Die TWS Air funktioniert mit Switch, PlayStation und Android-Geräten, aber nicht mit der Xbox. Acht Stunden Akkulaufzeit bedeuten, dass sie für eine lange Sitzung solide sind, und die Möglichkeit, den Dongle zur sicheren Aufbewahrung in die Tasche zu legen, ist eine großartige Entscheidung von JBL.

